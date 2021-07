Inician plantón en la FGE de Sinaloa por los cuatro adolescentes desaparecidos en Culiacán

Sinaloa.- Familiares de los cuatro adolescentes desaparecidos en Culiacán, Kevin Alfredo Valdez Meza, Jesús Vicente Manjarrez Valdez, Gerardo Esteban Urbano Sánchez y Joshuan Antonio Jurado Morgan, junto con activistas están realizando un plantón en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, en exigencia de que los localicen.

La semana pasada tenían cita con el fiscal general, Juan José Ríos Estavillo pero no fueron recibidos. Yesenia Rojo activista social calificó como muy insensible el actuar del fiscal porque la desaparición de cuatro menores de edad no son prioridad en su agenda y según por motivos de agenda no recibe a las familias pero considera que todo se debe a que no tienen carpeta de investigación y que no han hecho nada.

El activista Oscar Loza Ochoa considera que es por el estado económico de lis menores que el fiscal no atiende el caso ya que si fueran hijos de un influyente o persona conocida ya hubieran actuado.

Raquel, hermana de Joshuan Antonio uno de los menores desaparecidos, explicó que los investigadores no han investigado en donde está el teléfono de uno de los menores y se está perdiendo tiempo valioso. Al cierre de esta nota, familiares se quedaron en el plantón en espera de la llegada del fiscal Ríos Estavillo.

