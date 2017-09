Inician revestimiento de calles en Culiacán

Culiacán.- Como lo anunció al poner en marcha semanas atrás el programa de reencarpetado de 300 calles en diferentes colonias de Culiacán, el gobernador Quirino Ordaz Coppel visitó ahora el Fovissste Humaya para iniciar el revestimiento total de sus calles, y las del sector vecino, el fraccionamiento Stase, vialidades que tenían 32 años de no recibir ningún mantenimiento.

Acompañado por el presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos; por el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; y por cientos de vecinos, el mandatario estatal dio el banderazo simbólico de inicio, aunque los trabajos de reencarpetado de esta colonia empezaron desde ayer lunes.

Ordaz Coppel dijo que el programa inició con una estimación de un millón 600 mil metros cuadrados de revestimiento asfáltico, pero se alcanzará la cifra de 2 millones de metros cuadrados, pues cada día se suman más colonias, como Jardines del Pedregal, Santa Fe, y el Stase I, las cuales no estaban contempladas, pero a petición de sus habitantes que acudieron al evento a solicitarlo, el gobernador anunció que entrarán al programa de reencarpetado.

“Hay que decirlo, el Stase estaba muy abandonado, yo recorrí las calles y me impactó ver cómo ésta y otras colonias estaban abandonadas, y lo digo abiertamente, Culiacán no merece tener ese estado de calles, sobre todo aquéllas que están asfaltadas, porque pasaban 10, 15, 20, 25 años y sólo bacheaban, no reencarpetaban”, precisó.

El mandatario estatal dijo que además de este programa de reencarpetado de calles, se iniciará un programa de pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonias y sindicaturas, en coordinación con el Ayuntamiento.

Los habitantes de las colonias Stase y Fovissste-Humaya habían solicitado obras de revestimiento de calles, después de 32 años de no recibir mantenimiento.

A su vez, el presidente municipal Jesús Valdés reconoció que Culiacán está viviendo un apoyo histórico de parte del Gobierno del Estado, ahora encabezado por Quirino Ordaz, porque todos estos programas de pavimentación no podrían ser posibles sin la voluntad y los recursos públicos que ha destinado.

“Él fue quien nos pidió que todas las calles de esta colonia estuvieran pavimentadas de reencarpetado con muy buena calidad, porque ustedes decían que tenían 32 años que no se hacía un trabajo digno como éste”, reconoció el edil.

Valdés Palazuelos anunció que el gobernador del estado se comprometió a ayudarlo para construir un parque por la ribera del río Humaya, donde la gente pueda ir a caminar, hacer ejercicio y tener un espacio de recreo, igual que el parque Las Riberas, a la orilla del río Tamazula.

A nombre de cientos de trabajadores del Stase que viven en este sector, habló su dirigente sindical, Gabriel Ballardo Valdez, quien agradeció al gobernador Quirino Ordaz Coppel el que haya volteado a ver estas colonias.

También acompañaron al mandatario el diputado por este distrito, Andrés Félix, y el diputado local Aarón Rivas Loaiza; y la síndica procuradora, Sandra Judtih Lara Díaz.