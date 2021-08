Iniciará Sinaloa ciclo escolar con sistema híbrido y gradual de clases presenciales y virtual

Sinaloa.- El 30 de agosto no habrá un regreso masivo a las aulas de los 576 mil alumnos de los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en Sinaloa, sentenció el secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López, al informar que será mediante un sistema híbrido y gradual de clases presenciales y virtuales, que estaría focalizado en aquellos 143 mil niños en riesgo de abandono escolar y en mil 363 planteles que tienen la doble condición de urgencia educativa, condición sanitaria favorable y con un tope de 40% de asistencia de maestros y estudiantes.

Respecto a la carta compromiso de corresponsabilidad de SEP, puntualizó no será obligatoria y pese a que los padres o tutores decidan no firmar el documento, en las escuelas no se puede negar el acceso.

En su opinión, el nombre de la carta no fue correcto e insistió que no hay corresponsabilidad legal ni nada que compartir ni “lavarse las manos” en responsabilidades, pero “fue desafortunado como le llamaron y solamente es un recado escolar”.

Independiente si el Gobierno federal determina el regreso a las aulas como una actividad esencial, en estos momentos solamente se determinó mil 363 escuelas que pueden iniciar con clases presenciales de los 5 mil 200 planteles, que seguramente se vaticina se van a reducir y a tener grupos selectivos que con el tiempo se van a conquistar la modalidad presencial, conforme evolucione el semáforo epidemiológico en el estado.

Dijo que si algún director de un plantel decide iniciar clases a distancia, y luego a las semanas considera que pueden comenzar con las clases presenciales y un determinado número de alumnos, se aplicaría un mecanismo hibrido que permita administrar las clases presenciales y la virtual, pero si los padres tienen dudas, ratificó que no envíen a los niños a la escuelas, ya que va a ser una conquista gradual y sin prisa.

Mejía López explicó a detalle la flexibilidad que se tendrá en las escuelas en cuanto a la decisión que tomen, como ir un día o dos, así como aquellas que opten no impartir clases presenciales.

Dentro de este sistema hibrido implica administrar el tiempo de escuela, los maestros y de las familias a ver cuántos pueden o quieren presenciales o distancia, agregó.

Centros Comunitarios

En el anterior ciclo escolar, explicó que en el estado se habilitaron escuelas como Centros Comunitarios de Aprendizaje que sumaron 935, que asistieron 26 mil niños en las aulas con casi 3 mil 400 docentes, que dio la cantidad de 1.7% de contagio durante nueve semanas.

De acuerdo a la información recabada, se tiene un registro del hombre y apellido de los alumnos que tuvieron una dificultad en el seguimiento, que pudo ser de aprendizaje, conectividad, de seguimiento de cuadernillos, que fueron lo que sumaron los 143 mil niños con riesgo de abandono escolar, que puede ser por rezago educativo o un tema socioemocional.

Mencionó que sacaron de esta condición a 53 mil niños, pero quedan 88 mil, que lleva a plantear que cualquier lógica para imaginar una idea hacia las clases presenciales, que se debe empezar con estos alumnos.

Escuelas vandalizadas

Los planteles que presentan un daño físico, en sus bienes o vandalizados son un 4.9% de un total de 5 mil 200 escuelas, que puede ser el robo de todos los aires acondicionados o cableado, que son 250 planteles, cifra que ya iniciaron el proceso de seguro, previo pago de deducible por parte del Gobierno del estado.

Vacunas a maestros

En cuanto a la petición de una segunda dosis de la vacuna Cansino a los maestros, comunicó que realizó personalmente la solicitud al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante las voces especializadas que tiene una efectividad hasta diciembre de 2021, misma que se requiere sea suministrada en diciembre.

Inscripción

De los 576 mil niñas, niños y adolescentes que iniciarán clases en educación básica, corresponden 139 mil que ingresan de un nivel educativo a otro en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Durante la pandemia se determinó simplificar este proceso y no exigir obligatoriamente la presentación de la Cartilla Nacional de Vacunación, pero si los padres o tutores lo tienen a la mano, se recomienda que se integre dentro de la documentación solamente en el nivel preescolar.

Se mantendrá lo dispuesto en el reglamento en cuanto al número de alumnos, que ronda en 36 alumnos por grupo, que es muy importante en el seguimiento y acompañamiento de un profesor a los educandos.

En la plataforma https://mieducacion.sepyc.gob.mx/ podrá iniciar el proceso de inscripciones o reinscripciones correspondiente al inicio del ciclo escolar 2021-2022, que permanecerá abierto desde el 16 de agosto hasta el 10 de septiembre, en el cual los padres o tutores podrán realizar el trámite para inscribir en preescolar, primaria y secundaria.

El funcionario precisó que aquellos alumnos ya están en el mismo educativo y pasaron de grado automáticamente ya quedaron inscritos, y aclaró que ningún niño se va a quedar sin clases porque le faltó un documento para el trámite, debido a que es parte de un proceso administrativo que cuenta con la habilitación de la mencionada plataforma para que nadie se quede fuera.

Respecto a los casos de que el niño va a ingresar a primer año de primaria o de secundaria, y por alguna razón en esta pandemia no se tiene el certificado de preescolar o primaria, no debe causar preocupación, porque hay espacios suficientes en las escuelas.