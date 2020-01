Insabi en Sinaloa atenderá a pacientes sin carta de no derechohabiencia

Culiacán, Sinaloa.- La Secretaría de Salud ha instruido para que los centros de salud y hospitales en el estado atiendan a todos los pacientes que lo requieran sin costo alguno, y sin que presenten la carta de no derechohabiencia de IMSS o Issste.

El subsecretario de Salud, Víctor Sánchez Malof, informó que no se cuenta con un sistema en el que al escribir el nombre de la persona aparezca si cuenta con seguridad social o no, por este motivo se solicitaba este documento; sin embargo, ayer los centros de salud y nosocomios ya no solicitarán este requisito, pero hizo una exhortación a la población que está afiliada a un programa de salud para que acuda a sus clínicas que les corresponden, con el fin de que den la oportunidad de atender de manera oportuna a quienes no cuenten con servicios de salud.

“Se les pregunta si tienen o no seguridad social. Vamos a tener que confiar en la palabra de los pacientes. Los que puedan llevar la carta, la llevan; los que no, se les va a aceptar. Ya se habló para que se atiendan a todos”, dijo el funcionario estatal.

Sin fecha

En Sinaloa aún no se cuenta con la fecha en la que se firmará el convenio con el Insabi, y que con esto se empiecen a ver las mejoras en el sector de la salud.

El funcionario dijo que un tema que están atendiendo es conocer cómo va a operar y los requisitos que se solicitarán, para que con esto la entidad forme parte de este nuevo esquema de salud.

Actualmente, el Gobierno federal no ha enviado a Sinaloa la compra consolidada que correspondía al año pasado, por lo que las farmacias y los hospitales cuentan con un abastecimiento de entre el 40 y 60 por ciento.

El sector de la salud espera que los medicamentos arriben a la entidad en los próximos días, y con esto brindar los tratamientos médicos completos de diversas enfermedades.

Carta

El documento que acredita no estar afiliado al IMSS o Issste se puede solicitar en las subdelegaciones de ambas instituciones públicas. Este se entrega sin costo alguno y hace constar que la persona no cuenta con algún tipo de seguridad social.