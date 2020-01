Insabi es improvisado y arriesga la salud: Narro Robles

Sinaloa.- Sobre la situación de desabasto y falta de funcionamiento idóneo del nuevo Instituto de Salud del Bienestar, se pronunció el exsecretario de salud, José Narro Robles, al presentar una conferencia magistral para la militancia del PRD.

Un programa sin reglas de operación que pone en riesgo la salud de la ciudadanía y de quienes, ya eran derechohabientes tanto del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, tanto a los que no contaban con tal beneficio y hoy pueden acceder al Insabi, catalogó el exfuncionario.

“Si van arrancar un instituto pues arránquenlo, cuando los tengan bien diseñado y bien probado, no improvisado con la salud, no se puede improvisar con la salud, no se puede arriesgar uno, porque la salud es de vida a muerte”, manifestó.

Medicamentos

Quien ocuparía la Secretaría de Salud, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y también fungió como rector de la UNAM en dos ocasiones, no descartó que, el problema y déficit de salud latente, se originó en el gobierno de la Cuarta Transformación, sino que, es una problemática que ya se ha venido arrastrando desde pasadas administraciones y que nunca, se subsanó.

Sin embargo, aclaró que, la permanencia de las instituciones como el Seguro Popular, si daban respuesta a las necesidades de los enfermos con cáncer y con problemas crónicos.

Si saben, que iba a ver un problema de abasto para medicamento pues no era un buen momento para sacar el Insabi, se debería haber anticipado la solución del desabasto.

Corrupción

José Narro Robles, se refirió a que, el gobierno federal ha justificado la desaparición del Seguro Popular por actos de corrupción que en su interior ocurrían. Sobre ello, externó que, de ser cierto, deberían presentarse las denuncias penales correspondientes y sin embargo, no existe ninguna en los 14 meses que ya han transcurrido del actual gobierno.

Informó que, en contraste, cuando el asumió el cargo de Secretario de Salud, se presentaron 70 denuncias penales en contra de la dependencia por desvío o mal manejo de recursos, las cuales, aún siguen sin proceder en los espacios judiciales.

El médico por profesión, reprochó en históricamente, México ha destinado muy poco recurso a los servicios de salud pública, siendo este, otro factor determinante para que, se pondere la infuncionalidad y deficit de atención a los pacientes y de medicamentos.