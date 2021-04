Inseguridad no frena a los capacitadores electorales en Sinaloa

Sinaloa.- La inseguridad en Sinaloa no ha sido un factor que haya frenado la organización del proceso electoral 2021, porque los capacitadores y supervisores electorales realizan trabajos hasta altas horas de la noche en colonias y comunidades rurales y no reportan ninguna agresión, únicamente han sufrido accidentes leves y mordeduras de perros, informó el vocal ejecutivo estatal del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Luis Ruelas Miranda.

Precisó que los candidatos a diputados federales en los siete distritos electorales tampoco han requerido protección para realizar sus campañas políticas, pese a que en la elección local ya se tiene conocimiento de que se realizó la solicitud y que corresponde al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) dar el trámite respectivo de cada caso.

Dificultades

Explicó que existen múltiples dificultades para cumplir con el trabajo de capacitación para los ciudadanos que se van a desempeñar como funcionarios de casilla el 6 de junio que los obliga, en muchas ocasiones, a visitar a las personas en horario nocturno y que para ello se procuró que los capacitadores electores sean residentes de la sección electoral en donde están trabajando.

El funcionario del INE aclaró que no resulta posible tener en todas las colonias y comunidades del sector rural a este personal porque se piensa que al ser vecinos o que viven en estos lugares se puede garantizar que no se van a presentar otro tipo de problemas como de inseguridad, que de aquellas personas que no las identifican en sus barrios.

Los capacitadores y supervisores electorales cuentan con un protocolo de seguridad para situaciones que pongan en peligro su integridad, que afortunadamente no lo han requerido durante el desempeño de las actividades.

Mordeduras de perros

Los casos excepcionales son los accidentes en los cuales las personas han sido correteadas por los perros o han sufrido mordeduras, pero en general han sido lesiones leves que no han impedido continuar con el trabajo que marca la organización del proceso electoral.

Para ello, el INE puso a disposición de este personal un seguro de gastos médicos, aunado de un protocolo que da la orientación necesaria para el servicio médico y solicitar el acompañamiento.

Insistió que se existe un reconocimiento al esfuerzo de estos asistentes electorales y sus coordinadores que han cumplido con su trabajo y ya entregaron el nombramiento a más del 50 por ciento de los funcionarios de casilla.

Mencionó que se tiene una buena participación de los sinaloenses para formar parte de la jornada electoral, quienes han mostrado su disposición en sus horarios disponibles para recibir los conocimientos necesarios para el día de las votaciones.

Los Datos

Organización

Una casilla electoral debe ser integrada por un presidente(a) de mesa directiva, dos secretarios(as), tres escrutadores(as) y tres suplentes generales que tendrán actividades específicas durante la jornada electoral.

Medidas

En los centros de votación para elegir a gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, los ciudadanos deben portar cubrebocas, así como también se ofrecerá gel antibacterial, se pedirá mantener las medidas de sana distancia y se modificarán las mamparas.