Insisten en aumento a tarifas de camiones en Sinaloa

Sinaloa.- Martín Félix Félix, líder de transportistas Culiacán, dijo que “En estudios y relación a los elementos, yo no le llamo aumento de tarifa, nosotros le llamamos simplemente ajuste de incremento. Se presentaron, pero aún no hay una fecha que determine para cuándo ni tampoco la cantidad de lo que podría incrementar”, reveló el líder de los transportistas en Culiacán.

El concesionario dijo que la propuesta realizada por los transportistas es de más de dos pesos; sin embargo, hasta ahorita no tienen la decisión concreta del gobernador de cuánto será el incremento.

“Reconocemos el apoyo que nos ha brindado el gobernador de su parte como un proyecto para la modernización del transporte, pero no hay que olvidar que nos están aportando el 10 por ciento, y estas unidades costaron más de 2 millones de pesos más intereses, que con un costo mensual de 40 mil pesos hay que ser consiente de que estas unidades tenemos que pagarlas”.

Por su parte, Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado, señaló que, “El incremento al transporte ha sido una constante, desde que entré ya hubo uno. La verdad, yo digo que esas cosas hay que despolitizarlas, los insumos han aumentado, eso es una realidad, ahí vemos los precios del diésel, de la gasolina”, dijo el mandatario estatal, añadiendo que considera que lo ideal sería que eso se hubiera indexado a la inflación y no sujeto a una decisión política.

Señaló que también se encuentra del lado de la ciudadanía, ya que se les afecta su bolsillo, por lo que seguirá en análisis esta propuesta de incrementar la tarifa.

“Entonces, tenemos que ayudar a la gente. Por eso digo que eso debería hacerse hasta por ley, el determinar un esquema de actualización para no estar sujetos, porque luego qué pasa, porque no les regresan a veces el cambio, pagas el peso y no traen los 50 y el pasajero lo está pagando”.