Instalan el Sistema de Protección de Niños y Adolescentes para evitar pobreza extrema y trabajo infantil en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El compromiso del gobierno de Sinaloa es mejorar las condiciones en que vive la niñez, en especial de 10 mil niños en Sinaloa que viven en pobreza extrema, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya, por medio de programas de apoyo y desterrando la mano de obra infantil.

Esto se dio en el marco de la instalación del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, evento que fue moderado por la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Nuria Alejandra González Elizalde, en donde contó con la presencia de la encargada del Despacho del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, María Constanza Tort San Román.

“Nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo para que los niños no trabajen, y para eso hay que apoyarlos con becas”, dijo el mandatario estatal ante el testimonio precisamente de la niña Jessica Martínez Solano, de origen mixteco, quien expuso su situación particular que comparte con muchos de sus compañeros, para continuar en la escuela en lugar de trabajar en el campo.

“Ella quiere una beca, y se la vamos a dar, y también vamos a ver el tema de sus amiguitos. No te dé pena ir a la escuela a desarrollarte, porque ir a la escuela es la manera en que puedas tú salir adelante”, le reiteró a la jovencita mixteca.

El gobernador Rocha reconoció que en Sinaloa durante cada temporada hortícola se vive esta situación en los grandes campos agrícolas, pues son los mismos padres quienes solicitan al patrón que también trabajen sus hijos para tener más ingresos para estas familias que vienen principalmente de Oaxaca y de Guerrero, muchas de ellas de origen mixteco, zapotecos y triquis.

Destacó que ésta es una problemática que se debe atender, pues sumando a la población migrante con la población establecida en Sinaloa, totalizan 900 mil niñas y niños que hay en el estado, de los cuales 100 mil de ellos viven en pobreza, y de éstos a su vez 10 mil se encuentran en pobreza extrema, es decir, que no tienen ni siquiera el sustento diario para comer.

“Entonces hay que atender a esos niños, tenemos necesidad de políticas públicas, que es a lo que se refiere el SIPINNA, y abordarlas de manera transversal, por eso aquí estamos todo el personal, la secretaria de las Mujeres, el secretario de Salud, la secretaria del Bienestar, el DIF, que tienen que hacer un trabajo de mucha coordinación, porque hay que llegar a los niños con apoyos, acuérdense que siempre decimos que la mejor forma para salir de la pobreza es que tengan un empleo, pero aquí no, éste no es el caso, la mejor forma es apoyarlos con programas, desarrollar una serie de políticas públicas que permitan que sin tener empleo, porque los niños no deben tener empleo, podamos sacarlos de la pobreza”, reiteró.

A su vez, la encargada del SIPINNA Nacional, María Constanza Tort San Román, dijo que observa con beneplácito el compromiso mostrado por el gobernador Rocha al tener aquí a todos los funcionarios de primer nivel, porque de ahí deriva el éxito en estas políticas públicas de apoyo a la niñez.

“El haber colocado a la niñez y a la adolescencia en el centro de la discusión política ahora en el estado de Sinaloa, señor gobernador, es verdaderamente un principio que hay que reconocer y celebrar, pues es en verdad en los pocos días en que el gobernador asumió esta importantísima encomienda como gobernador, ésta es una de sus primeras acciones, beneficiar a la niñez del estado, y con esto se reitera su compromiso y demuestra que le hace mucho bien a la niñez”, reconoció.

Tort San Román aclaró que el apoyo que se le otorga a las niñas y a los niños no es solamente una cuestión de justicia social, o de moral y ética, algo que se tenga que hacer porque es lo correcto, sino que este apoyo es una cuestión de supervivencia nacional, pues los niños son el futuro y en la medida en que se garantice su seguridad y su adecuado desarrollo, es en esa misma medida en que se va a desarrollar México.

Señaló que la agenda impulsada a nivel nacional pretende consolidar el concepto de que estos niños no son objeto de protección, sino sujetos de derechos, lo cual implica un cambio en la forma de gobernar y la necesidad de construir políticas públicas que pongan a este sector de la sociedad en el lugar más prioritario. “No me cabe duda que esto va a ocurrir en el estado de Sinaloa, señor gobernador, estoy gratamente sorprendida de que esté ocurriendo aquí”, concluyó.

La bienvenida a esta primera sesión estuvo a cargo del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y enseguida la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Nuria Alejandra González Elizalde, puso a consideración del pleno tres acuerdos, que fueron aprobados por unanimidad, que se refieren al exhorto a los presidentes municipales para la instalación de los sistemas municipales del SIPINNA, la expedición de la convocatoria para seleccionar a dos personas representantes de la sociedad civil como integrantes de este Sistema Estatal, y el tercero, otra convocatoria para seleccionar a diez personas para integrar el Consejo Consultivo del SIPINNA.