Instalan en catedral de Culiacán colecta para beneficiar a comunidades Tarahumara en la sierra de Sinaloa

Sinaloa.- Instalan colecta de alimentos por la avenida Álvaro Obregón en Catedral de Culiacán para beneficiar a comunidad Tarahumara en Sinaloa de Leyva y Choix del estado de Sinaloa.

Hortensia López Gaxiola líder de esta actividad comentó que ya son 4 años de realizar este tipo de colecta con la cual se busca apoyar en la prioridad alimentaria de estas comunidades de alta pobreza.

"Ahorita buscamos que la colecta beneficie con alimentos y ropa para pasar el invierno ya que las lluvias no fueron buenas este año y no hubo cosecha temporal además de que las bajas temperaturas pegan más fuerte en las comunidades al no tener viviendas convencionales".

Con la colecta de alimentos que se empezó a recaudar el día de hoy 5 de diciembre a partir de las 9:00 horas de la mañana hasta las 17:00 horas de la tarde y el día de mañana en el mismo horario se espera armar alrededor de 300 despensas para las familias indígenas.

"Son dos rutas las que hacemos con poblados pequeños para hacer la entrega de las despensas y otros artículos de primera necesidad", dijo Hortensia.

Maseca, leche en polvo, frijol, harina, garbanzo, enlatados de atún y sardina son los principales productos de alimentación que solicitan para poder ayudar a esta población que carece de apoyos gubernamentales y demás.

Actualmente son tiempos muy difíciles para todos, pero en especial para las comunidades Tarahumara por lo que la líder de la actividad explicó que es muy necesario aportar donativos en alimentos, ropa o juguetes para que logren beneficiar a las familias de estas comunidades del municipio de Choix y Sinaloa de Leyva.

Añadió que llevan cuatro años luchando para que las personas de estas comunidades indígenas tengan los mismos derechos y los resultados son muy lentos, por lo que no están en los padrones de DIF como otras comunidades pobres del estado.

Quien deseé apoyar puede acudir a Catedral hoy y mañana en un horario de 9 a 5 de la tarde o comunicarse con la líder de la actividad al teléfono 6871702466.