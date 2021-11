Sinaloa.- Un altar en recuerdo de aquellas niñas y niños que no tuvieron la oportunidad de nacer por presentar alguna malformación, accidente durante el embarazo o en los casos de presunto aborto inducido, la organización Vía Familia de Culiacán colocó un altar con motivo del Día de los Angelitos, a un costado de Catedral de Culiacán, con biberones, baberos, ropa de bebé, pañales y demás objetos de recién nacidos, en el cual invitan a las y los ciudadanos a escribir en una carta el nombre del bebé que había fallecido.

La iniciativa surgió de la Coordinación de Jóvenes de la organización Vía Familia a cargo de Oscar Burgueño, quien explicó que desde las 8 de la mañana se instalaron en la plazuela Álvaro Obregón para rendir un homenaje a todos los bebés, que por diversos motivos murieron y que de manera simbólica se les invita a quienes decidan a escribirle un mensaje.

También se colocaron en una barda de la misma plazuela una serie de impresiones con mensajes informativos, que de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2015 a 2019 se produjeron 73.3 millones de abortos provocados promedio anual, en condiciones de seguridad y sin ella.

Instalan jóvenes provida altar por Día de los Angelitos en Culiacán | Foto: Debate

Dijeron que son muchos niños no nacidos por causa del aborto no ha tenido oportunidad a la vida y su agenda está a favor de rescatar la cultura de la vida, que es lo más valioso que se tiene y sagrado, que no se puede comprar con nada y que con motivo de la violencia, el valor de la vida ha menguado.

A las 19:00 horas de este lunes se va a retirar el altar de los angelitos, pero durante el día se han acercado personas por curiosidad a preguntar por qué pusieron el altar, y ellos responden que están a favor de la vida y en contra del aborto.