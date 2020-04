Instalan puntos de revisión sanitaria en Barrancos, Culiacán

Sinaloa.- Por la resistencia de muchos ciudadanos a seguir las medidas de prevención contra el covid-19, se instalaron en distintos puntos de la ciudad operativos para revisar el cumplimiento de estas.

En Barrancos, las unidades de policía municipal y de tránsito se colocaron sobre la calzada de Las Torres.

Señalaron que estarían moviéndose en distintos puntos del mismo sector.

Una larga fila de autos se formó por la avenida, causando molestias por parte de los automovilistas.

La policía precisó que de momento se llama la atención a quienes no hagan caso a la indicación de no salir por motivos que no sean esenciales, así como la de no circular con exceso de pasajeros a bordo del automóvil.

Policías utilizan cubrebocas. Foto: El Debate / José Betanzos

Durante la mañana, fue el mismo presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro quien dio a conocer que se estarán aplicando multas y reteniendo vehículos a quienes no sigan las medidas, esto para evitar más contagios de covid-19.