Instan a las autoridades ambientales de Sinaloa a dar herramientas a la ciudadanía ante Ley Antiplásticos

Sinaloa.- Después de que entrara en vigor la Ley Antiplásticos en el Estado de Sinaloa el pasado 20 de julio, la Comisión de los Derechos Humanos Independientes de Sinaloa ve cómo las autoridades no se están enfocando en los más importante que es concientizar a la ciudadanía.

Luis Rosales Zagal, presidente de dicha comisión hizo el llamado a las autoridades ambientales tanto municipales como estatales a que den las herramientas necesarias a la ciudadanía a que aprendan a sobrellevar la Ley Antiplásticos ya que las personas no están siendo enteradas y no saben ni qué hacer en el super cuando no les dan bolsas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Otro de los preocupantes es que no tomaron en cuenta a todas las personas que vivían del reciclaje y de este tipo de actividades que se están quedando sin trabajo.

La campaña que hicieron es gris ya que se debe de concientizar a los ciudadanos, educarnos de como separar la basura, de como separar los plásticos

La Ley Antiplásticos prohíbe el uso y venta de bolsas y popotes de plástico en establecimientos comerciales, restaurantes, supermercados y en general en el Estado de Sinaloa. De acuerdo a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y la Ley de Residuos a partir del 20 de julio entró en vigor la prohibión del plástico.

Con ello, los ayuntamientos y el Gobierno del Estado deberán vigilar y sancionar a quienes incumplan con lo establecido legalmente, y las empresas que usan este material como materia prima para su giro comercial o se dedican a la venta de plásticos, deberán buscar otras alternativas para ofrecer al consumidor.

Te puede interesar:

Desde hoy está prohibido el uso de bolsas y popotes de plástico en Sinaloa

A los Ayuntamientos de Sinaloa les tomó por sorpresa la ley antiplástico

La Sedesu inspecciona empresas por ley antiplásticos en Sinaloa