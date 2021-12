Instituto Los Pinos entrega colecta de juguetes a fundación Niños del Maíz en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Con un donativo de alrededor de 150 juegues apoyo el Instituto Los Pinos a la Fundación Niños del Maíz quienes realizan colectas para entregar juguetes a todos los niños de zonas vulnerables como la colonia Invasión Solidaridad en Culiacán, Sinaloa.

Jorge Valenzuela, presidente de la fundación, mencionó que ya tienen seis años organizando este tipo de actividades para beneficiar a niños de colonias y zonas vulnerables con alto margen de pobreza.

"Estas actividades vienen más que nada al rescate de la niñez, ver también como los niños se quedan con una gran alegría al recibir estos jueguetes".

Añadió que es una gran satisfacción el poder aportar algo con este tipo de colectas tanto de juegues como otras que vienen a favorecer a todos los niños, por lo que señaló que no hay número exacto a beneficiar pues les gustaría poder llevar regalos a todos los niños que durante estas fechas decembrinas no pueden o no tendrán un regalo.

Así mismo agradeció el apoyo que tanto las instituciones, sociedad y empresas se han sumado a esta actividad y han realizado colectas de juguetes para entregar a los todos los niños que carecen de un juguete.

Instituto dona juguetes a fundación Niños del Maíz en Culiacán | Foto: Debate

Ana Laura Valenzuela Figueroa coordinadora del Instituto Los Pinos dijo para ellos como institución nos queda una gran satisfacción de poder brindar el apoyo para poder dar un poquito a aquellos niños que tal vez no tienen la posibilidad de recibir algo en esta temporada de navidad.

Mencionó que de esta actividad se le comentó a los padres de familia ya que en el Instituto a alumnos de preescolar y primaria se les habla del tema para que conozcan la vulnerabilidad de algunos sectores y ellos estaban felices de poder traer un jueguete y aprender a compartir al no saber la dimensión de como están estos sectores de vulnerabilidad.

"Ojalá siempre existan siempre este tipo de Fundaciones para poder hacer lo mejor que podamos y compartir un poco de lo que tenemos".

Finalmemte el presidente de la fundación comentó agradecio el apoyo que brindo el Instituto Los Pinos y mencionó que la colecta continuará los sábados y domingos en el kiosco de la plazuela Álvaro Obregón a un costado de Catedral en un horario de 10:00 de la mañana y 17:00 horas de la tarde hasta el 22 de diciembre para hacer la entrega el 23 de diciembre y que las personas que deseen apoyar se sumen.