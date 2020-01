Interponen denuncias por la matanza de perros en Culiacán

Sinaloa.- Vecinos del Infonavit Las Flores dijeron que ya interpusieron dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado sobre el caso de la matanza de animales que se ha registrado en el sector. Esto después de manifestarse en el Congreso en compañía de personal de algunas fundaciones protectoras de animales, en donde expusieron que están envenenando mascotas, comentó Julieta Ochoa.

De acuerdo con esta vecina de Las Flores, desde hace años se han presentado este tipo de casos, pero no es justo que continúen: “No es uno ni dos, son muchas vidas de animalitos las que ya han sacrificado, y hasta el momento no hay una versión oficial de quién lo hizo. Se dicen muchas cosas, pero no tenemos un culpable”.

Fue por esto que ya presentaron las denuncias, porque requieren la ayuda de las autoridades para que se haga justicia o para que se detenga la matanza.

Llamado

Los colonos comentaron que hace falta seguridad, porque no es la primera vez que ocurren este tipo de casos. Además, piden que las autoridades atiendan el problema a fondo, porque en años pasados niños mataban gatos y perros, pero ahí los papás deben estar atentos. Mencionaron que son muchos los perros y los gatos que andan en el sector, y eso puede molestar al que los mata.

Habrá más seguridad en Las Flores

El director de la Policía Municipal Unidad Preventiva, Héctor Luis Gutiérrez Cossío, dijo que los casos de maltrato animal se atienden por llamadas al 9-1-1 o en coordinación con fundaciones.

Resaltó que hasta el momento no han recibido quejas o denuncias sobre el caso del Infonavit Las Flores, por lo que gracias a las notas informativas y a las fundaciones Huellitas y Laika se enteraron de este caso, al cual le darán atención con el programa proximidad social.

“Necesitamos ubicar a las personas que andan haciendo esto, ya que es muy difícil detectar que alguien le esté dando alimento a un animalito y saber si contiene algún tipo de veneno. A veces no es veneno, hemos sabido que les muelen vidrio y otras cosas, pero estamos muy atentos”.