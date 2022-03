Intimidatorias y graves, las declaraciones de Jesús Estrada Ferreiro: Comité de Protección a Periodistas

Culiacán, Sinaloa.- Como graves, consideró las declaraciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el representante en México del Comité de Protección a Periodistas, Jan-Albert Hootsen. Esto después de que hoy el alcalde denostara a periodista de esta casa editorial y al medio.

Explicó que un funcionario público puede estar en desacuerdo con un diario incluso señalar que no ha sido correcta una nota pero no es correcto que exprese un discurso violento, agresivo contra un medio y periodistas en un contexto particular sobre todo como Culiacán y Sinaloa.

Estrada declaró hoy: “mira, el periódico o quien sacó esa pendejada está alterando el contexto… que no se hagan pendejos los que escriben” declaraba Ferreiro, también expresó “me vale madre lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias, no daré entrevistas ya”. Esto tras rechazar una nota publicada por EL DEBATE este miércoles donde se escribió la declaración del alcalde en torno a la violencia de género pues había dicho: “la mujer propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones”.

Sus declaraciones serían catalogadas como una forma de intimidación porque se puede interpretar -dijo- que el alcalde en el momento que alguna nota no le guste podría haber un problema.

“No es el tipo de comportamiento que un funcionario público debería tener, nunca al comunicarse con la prensa”, señaló el representante de la organización internacional de defensa a la libertad de expresión y periodistas.

Estas manifestaciones de denostación abonan al clima de hostilidad que ya existe contra medios de comunicación, tomando además en cuenta la violencia e impunidad que existe en México en los casos de amenazas, intimidación contra la prensa, consideró Jan-Albert Hootsen en entrevista telefónica con EL DEBATE.

Dijo que cualquier funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía y este puente se logra a través de la prensa. Explicó que nadie puede obligarlo a hablar con los medios o con un periódico en particular sin embargo aclaró que él tiene la obligación de tener este espacio de diálogo con cualquier medio de comunicación aunque se cuestione su actuación pues en ello consiste la rendición de cuentas.

Cuestionado sobre las declaraciones contra periodistas y medios que expresa el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador así como de espacios oficiales como el Quién es Quién en las Mentiras de la Semana donde se critica y descalifica el trabajo de periodistas en México, comentó que nos encontramos en una polarización negativa que no ayuda en un clima de violencia.

“Yo creo que estamos en México estamos entrando en un contexto de mucha polarización, esa polarización es bastante negativa, considero no ayuda a la libertad de prensa”, valoró Jan-Albert Hootsen del CPJ, organización sin fines de lucro fundada en Estados Unidos y con presencia .

El activista consideró que es importante que los políticos y funcionarios sean más prudentes ya que los medios y periodistas deben poder interactuar con ellos sin temor a tener algún tipo de consecuencia si publican una nota.

Ahondó que la experiencia mundial que han observado desde el Comité de Protección a Periodistas es que cuando los servidores públicos deciden atacar a los medios de forma verbal esto no ayuda y esto crea una conciencia entre la ciudadanía de que la prensa es peligrosa lo cual provoca un contexto adverso para el ejercicio del periodismo como si los “malos” fueran los periodistas.

México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental, de acuerdo con CPJ, este año han sido asesinados cuatro periodistas en nuestro país.