Inundados vecinos de algunas colonias de la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Por la calle Sonora de la colonia Popular, de la sindicatura de Costa Rica, Culiacán Sinaloa el agua corre como si se tratara de un arroyo, los habitantes se introducen hasta la cintura en las turbias aguas que arrastran basura, desechos de drenajes, para poder ir a comprar tortillas u otros víveres.

Los que van a trabajar tienen que llevar un cambio de ropa extra porque salen empapados. Para niños y personas mayores y enfermos es imposible salir, están atrapados entre las calles inundadas. Algunos afectados permanecen sentados en los patios esperando que el agua baje y rogando porque no se vuelva a meter en sus casas.

La misma situación ocurre por la calle 17 de la colonia Benito Juárez Norte, allí algunos vecinos no pueden salir debido a que por allí parte del dren los Becos corre en unos tubos de concreto que están bajo tierra y otra parte por arriba.

Habitantes de la colonia Popular que habitan por la calle Sonora explicaron que si las autoridades llevarán un retroexcavadora y quitaran un borde de un metro de alto que está al final de la calle y si abrieran un acceso a la calle contigua, el agua correría y ya no sufrirían inundaciones. Además piden a la Comisión Nacional del Agua que no suelten el agua de los diques de una porque ayer estaban seguros que por desfogarlos les estaban echando todo el agua a ellos, sin importar ponerlos en riesgo. Sergio Chavez, explicó que toda la noche llovió y no tuvieron problemas pero hoy en la mañana miraron que el agua de la calle subió lo que para él no es otra cosa que estaban sacando el agua de los diques. Oswaldo

Zamorano exigió a los de la Conagua que vayan calculando el agua que requieren los diques y la sueltan poco a poco pero que no se esperan a que se llenen para entonces soltarla de una sin importar dañar a familias como ellos. Otros habitantes de la colonia Popular aseguraron estar planeando ir a la Conagua y cerrarle las oficinas en exigencia de que retire los tubos que pusieron en el dren los Becos y que en parte son los causantes de que haya tantas inundaciones.

A Marielena Flores no se le pudo entrevistar en su casa, y la comunicación fue vía celular del otro lado del dren, ella es habitante de la calle 17 de la colonia Benito Juárez Norte y prácticamente estaba incomunicada por la calle frente a su casa bajo tierra por los tubos que puso la Conagua y por arriba también corre una gran cantidad de agua.

Ella estaba muy inconforme porque al igual que vecinos de la colonia Popular perdió varias de sus pertenencias. Ella exige a la Conagua que retire los tubos, ya que desde que los pusieron sufren inundaciones.

Pide al gobernador Quirino Ordaz Coppel, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y a las autoridades de Conagua que vayan a vivir con ellos para que realmente vean la situación por la que están pasando, lo que es no poder dormir en tiempo de lluvias porque temen inundarse. Son muchas las familias de Costa Rica que requieren diversos apoyos para poder salir adelante tras las inundaciones que dejó los remanentes de la tormenta tropical “Nora”.