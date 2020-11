Invita IMSS a Jornada Estatal de vasectomía sin bisturí en Sinaloa

Culiacán.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa anunció una jornada de vasectomía sin bisturí que se llevarán a cabo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 35 y No. 46 en Culiacán y Hospital General de Zona (HGZ) No. 32 en Guasave, en dos fases, dirigida a todos los varones, sean o no derechohabientes, que ya tienen definido el número de hijos que integra su familia.

El IMSS promueve las jornadas de vasectomía para fomentar la planificación familiar y concientizar a la población sinaloense sobre la importancia de practicarse este tipo de procedimientos. "Este método de planificación familiar definitivo tiene una efectividad del 99% y no requiere de hospitalización para su recuperación", explicó el IMSS en comunicado.

El coordinador auxiliar de Salud Pública de la Jefatura de Prestaciones Médicas indicó que en el marco del Día Mundial de la Vasectomía, la institución tiene contemplada la realización de las cirugías dirigidas a los varones que ya tienen decidido el número de hijos que forman su familia en dos fases.

La primera de ellas, detalló, comprenderá el 20 de noviembre, mientras que la segunda será del 23 al 27 del mismo mes en ambas ciudades y con la finalidad de atender a quienes así lo requieran o soliciten.

La vasectomía sin bisturí, explicó Vega Estenzor, es un método de planificación familiar altamente seguro, con una efectividad mayor al 99% en el que se utiliza solamente anestesia local, con una duración de 15 a 30 minutos y con una recuperación rápida y fácil para los intervenidos.

Indicó que este procedimiento consiste en una pequeña intervención que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una incisión en la piel de la bolsa escrotal de aproximadamente un centímetro, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides, la cual no requiere de sutura.

Agregó el doctor, que este método de planificación familiar se puede efectuar en cualquier momento, una vez que el interesado haya recibido consejería de los equipos de salud integrados por personal médico, de enfermería y de trabajo social, donde se le informe que es de carácter definitivo y que sea solicitado de manera voluntaria.

Vega Estenzor destacó que la vasectomía sin bisturí tiene varias ventajas, la primera de ellas es que tiene una efectividad del 99%, es de rápida recuperación, no interfiere con la actividad sexual de la pareja, no disminuye el deseo sexual ni la cantidad de semen, no tiene riesgos para la salud, no causa impotencia y es el método ideal para el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos y no puede utilizar los métodos anticonceptivos tradicionales.

Precisó que año con año el Seguro Social realiza un promedio de 700 a 800 intervenciones de este tipo, cifra que en este 2020 no ha sido posible alcanzar derivado de la pandemia por COVID-19 que se vive actualmente en el País y el mundo entero, aunque este tipo de procedimientos se continúan realizando a menor escala.

En este sentido, el funcionario reiteró que en las clínicas del instituto se llevan a cabo todas las recomendaciones sanitarias de prevención y control de riesgos mismas que se han implementado para evitar un posible contagio por COVID-19, garantizando con ello una estancia higiénica y segura en el tiempo que se práctica el procedimiento.

Por último, el médico del IMSS extendió una invitación a los varones, sean o no derechohabientes del Seguro Social, para que puedan informarse sobre este método de anticoncepción en las áreas de Planificación Familiar y Trabajo Social donde se les hace un seguimiento desde su ingreso hasta su alta médica, considerando si tienen definido el número de hijos que integran su familia.