Invita la Iglesia Católica en Culiacán a compartir el gozo del nacimiento de Jesús 

Culiacán.- La Navidad es un momento en el cual deseamos que Dios venga, que baje y nos haga milagros, que nos dé lo que nuestra alma necesita, lo que nuestros familiares y amigos necesitan esta es la oportunidad de abrir nuestro corazón, de aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y decir Dios viene y viene a vivir con nosotros, explicó el padre Esteban Robles en Culiacán, Sinaloa.

“Recordemos que la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús que viene a salvarnos. Cada año necesitamos volver a vivir este acontecimiento, no solo lo recordamos, lo podemos volver a vivir”, detalló.

El vocero de la Diócesis de Culiacán expresó: “más de allá de esperar una gran algarabía esta Navidad la felicidad más grande es que Jesús viene a darnos gozo y ese gozo que experimento ahora lo voy a compartir desde mi corazón hacia afuera, hacía los demás, con ello me permito celebrar el que a través de Jesús Dios me hace hijo, y a través de Jesús Dios me hacer partícipe de la salvación,es pensar que desearnos feliz Navidad es desearnos el feliz Nacimiento de quien viene a traer la luz para iluminar el gozo para disfrutar y el amor para compartir”.

La Iglesia Católica desea una feliz Navidad a la población.