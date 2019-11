Invitan a concierto para poder operar a un niño con cáncer en Culiacán

Sinaloa.- Joseph quiere ser doctor cuando crezca, pero para lograrlo necesita un trasplante de médula ósea de un donador que vive en Israel; y entre los gastos médicos y de traslado se requiere de un millón de pesos.

El pequeño tiene ya ochos años luchando contra esta enfermedad, y ya desea tener una vida normal como cualquier otro niño de su edad. Reveló que de grande desea ser doctor para ayudar a los niños que tienen una enfermedad como él.

Me gusta mucho el beis. Me gustaría ser de grande doctor para ayudar a los niños así como yo

El pequeño de 12 años de edad y sus padres, en coordinación con la fundación Ganac, realizaron una revolución en redes sociales con el fin de recaudar fondos para la cirugía.

La noticia llegó a oídos del cantante regional Lupillo Rivera, quien sin pensarlo decidió apoyar a la noble causa a través de un concierto que realizará en Culiacán para lograr reunir el recurso; además, diversas agrupaciones y artistas se unieron para ayudar a este pequeño y darán un concierto para recaudar fondos y lograr lo más pronto posible su trasplante.

La madre de Joseph dijo que la enfermedad del menor es leucemia linfoblástica aguda, por lo que los doctores les dijeron que el pequeño no sanaría con quimioterapia, de tal forma que la mejor opción de vida es el trasplante.

“Desgraciadamente nosotros no pudimos ser donadores. Yo fui compatible, pero la enfermedad en los riñones no me permite ser su donadora. Se lanzó una búsqueda internacional y esa búsqueda dio resultados positivos, se encontró el donador en Israel”.

La familia está realizando más acciones para recaudar fondos. El domingo primero de diciembre también se llevará a cabo una kermés con causa en el parque Las Riberas a partir de las 12:00 horas.

Evento

Lupillo Rivera, La Séptima Banda, Los Buitres de Culiacán, Revólver Cannabis, entre otras agrupaciones, serán algunos de los artistas que se presentarán en el evento para recaudar fondos.

El concierto será el próximo lunes a partir de las 17:00 horas en el Teatro del Pueblo, en las instalaciones de la Unión Gana-dera Regional de Sinaloa.

Los boletos ya están disponibles en Ganac, Casa Valentina y el comedor del Hospital Pediátrico de Sinaloa con un costo en preventa de 150 pesos, mientras que en taquilla estarán a 200 pesos.