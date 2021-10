Invitan a jóvenes de 12 a 18 años al taller "Adolescencia en Armonía" en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Con el objetivo de atender a jóvenes de secundaria y bachillerato, respecto a la problemática de la pandemia Covid-19 que ha venido a trastocar la vida humana, la

Red Cultural GFU para la fraternidad humana, en apoyo con la Junta de Asistencia Privada Sinaloa iniciará el Taller Adolescencia en Armonía para chicas y chicos de 12 a 18 años, explicó Angelina Zamudio Padilla.

Algunos de los grupos de adolescentes interesados se atenderán de manera presencial en un área del edificio en donde se ubica la Junta de Asistencia Privada Sinaloa en Culiacán, otro grupo se atenderá en la Secundaria del STASE y otros de forma virtual. El taller será gratuito y esperan tener patrocinadores para hacerlo más extensivo.

“En esta ocasión consideramos un segmento de la población que está en una edad en la cual de pronto los padres y madres no encuentran como hacerle porque ya no son niños, pero todavía no llegan a ser adultos están en eso y en esa etapa transitoria no es sencilla”, explicó Marcelino Salazar Miranda, director operativo de GFU.

En su caso dijo quieren poner su granito de arena para que puedan surgir personas en edad adulta (18 años) con herramientas para que le puedan hacer frente a lo que la vida les va a presentar. Han conversado con directivos de algunas secundarias, el martes 12 a las 16:30 de la tarde iniciarán un grupo presencial y la siguiente semana van a comenzar en la secundaria STASE, de forma paulatina van a ir sumando el trabajo con los grupos los cuales no serán mayores de 20 personas.

Indicó que se busca ayudar a los jovenes a reconectar con sí mismos, con su interior y que puedan aprovechar y canalizar todo ese impulso que traen para una mejor vida. Las sesiones serán de dos horas semanales.