Invitan a la marcha por Neto y por todos los desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa.- Este martes 02 de febrero se realizará una marcha que iniciará a las 9:00 horas en Gas Valle y terminará en la Policía Municipal, para exigir que regresen a Javier Ernesto, también conocido como ´Neto´.

La marcha no es sólo por su hijo, es por todos los desaparecidos en Sinaloa, explicó Reynalda Pulido. Llama a quienes tengan un familiar desaparecido a que la acompañen y lleven las fotos de ellos.

Asegura que ella no busca culpables, solo quiere que le regresen a su hijo. El menor de 16 años no hacía nada malo, es trabajador, y muy noble, por eso se pregunta por qué se lo llevaron.

Reynalda desea que le digan en dónde está la patrulla 0138 en la que se lo llevaron arrestado el 8 de diciembre. Asegura que no pide nada para los presuntos agentes, sólo que digan dónde dejaron a Neto.

“Sé que mi hijo está bien, porque no creo que le puedan hacer algo malo a un niño que no debe nada, ni hizo nada malo, por eso pido que me lo regresen”, explicó.

En la colonia Adolfo López Mateos, de donde desapareció Neto, hay una gran cantidad de volantes en donde se busca.

Reyna pide a la Fiscalía que acelere las investigaciones para que su hijo pueda regresar lo más pronto posible a la casa, en donde la vida se detuvo y se convirtió en un infierno desde que Neto no está.