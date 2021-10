Invitan a participar en la Feria del Empleo en el polideportivo Juan S Millán de Culiacán

Culiacán.- El Instituto Municipal de la Juventud y el Servicio Nacional del Empleo promocionan la Feria del Empleo la cuál se llevará a cabo este 20 de octubre en el parque revolución dentro del Polideportivo Juan S Millán de 9:00 a las 16:00 horas en la cual más de 25 empresas estarán participando.

Erik Zamora García, director del IMJU comentó que los jóvenes tendrán la oportunidad no solo de conseguir un trabajo si no de asesorarlos para que sepan hacer su curriculum vitae. Indicó que esta feria del empleo no solamente será para los jóvenes, sino para todo tipo de personas, en la cual se estará promocionando más de 400 vacantes de diferentes rubros.

“El objetivo del Instituto es la intención de dar empleo, atender la oferta laboral qué hay en los jóvenes en Culiacán, sabemos qué hay una alta educación y sobre todo de desarrollo juvenil”. Comentaron que se contará con las medidas sanitarias necesarias además de solicitar que se lleve cubrebocas.