Invitan al primer Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos

Con el objetivo de dar a conocer las diferentes formas de incumplimiento que pudiera prevenir un posible daño en las finanzas, además de la perdida de libertad y patrimonio de las personas, este 22 y 23 de agosto se llevará a cabo el primer Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos.

Como parte del evento participarán 15 especialistas en la materia, de cinco países, México, Argentina, Guatemala, Perú y Bolivia, quienes darán a conocer las situaciones, acciones y terminología que se han aplicado en cada nación, con cada una de sus normas jurídicas.

El anfitrión y miembro del comité organizador, Pedro Tapia Arellano, informó, el congreso está dirigido a empresarios, funcionarios bancarios y de gobierno, contadores, abogados, accionistas, socios, del mismo modo que, ciudadanos interesados en conocer del tema.

Se espera que los más de 100 asistentes que acudirán, se percaten del peligro al que se someten al no tener unas finanzas sanas y un orden en papeles contables, al ser una situación que puede generar un delito penal más que fiscal.

El jueves 22 de agosto, en el Hotel Lucerna, a las 9:00 horas será la inauguración del congreso internacional, con la participación estelar del titular de la unidad de inteligencia financiera, Dr. Santiago Nieto Castillo, quien tendrá su exposición a las 10:00 horas.

Posteriormente, se tendrá la ponencia del Dr. Daniel Yacolca Estares, originario de Perú, con el tema “El delito fiscal como fuente del delito de lavado de capitales”; seguido por el maestro Erwin Von Borries Blanco, de Bolivia, con “Estructuras internacionales para fraude fiscal y lavado de dinero ilícito.

Los maestros mexicanos, Pedro Tapia y Juan Ramón Olagues con “Riesgos y alcance de las prestaciones de servicios profesionales independientes como actividad vulnerable de la ley antilavado”.

Se tendrá la exposición del Contador Público Certificado, Sergio Aguilar y el licenciado, Eduardo Aguilar, con el tema “La prevención del delito de lavado de activos en el mundo empresarial y el asesor contable jurídico como aliado del blindaje patrimonial”.

El Dr. Carlos Díaz, informará sobre “El delito de lavado de dinero en el marco del sistema penal acusatorio”; el Dr. Oscar Fabián y Mstro. Fernando Ramos, expondrán el tema “Tópicos jurídicos y fiscales de la implementación de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Como cierre del primer día del congreso internacional en prevención de lavado de activos, se llevará a cabo la presentación del libro, código tributario comentado “50 años después y más”, por Daniel Yacolca.

El viernes 23 de agosto, a las 9:00 horas se reinicia las exposiciones con el licenciado Horacio Actos Álvarez de Bolivia, con el tema “Licito denominado lavado de dinero”, seguido por el Dr. Pedro Ávila, con “The compliance para la prevención de sanciones y delitos”.

El Dr. Bayron De León De León, originario de Guatemala, tendrá la ponencia “Autolavado, la defraudación tributaria como precedente de lavado de activos”; seguido por la Dra. Gabriela Ulas de Argentina, con la exposición “El delito de blanqueo de capitales y la responsabilidad del asesor fiscal y corporativo”.

Por último, la Dra. Gabriela Ríos con el tema “La importancia del cumplimiento fiscal en el delito de lavado de dinero para los contribuyentes e intermediarios”.

El evento tiene un costo para los asistentes de tres mil pesos más IVA, quienes obtendrán una constancia con valor curricular y el libro que contiene “Las memorias” del congreso.

Las personas que estén interesadas en asistir, pueden solicitar información al teléfono 66-72-02-53-52 con Karely Tapia, 447-671-9045 con Nohemí Mojica o al correo, noemi.mojica@gciconsultores.com.mx.

De esta manera se busca que los ciudadanos no caigan en el delito, ya que el 93 por ciento de los ilícitos de lavado de dinero que se comenten en el país, no son personas que tienen relación con el narcotráfico, sino personas que no informan a tiempo la procedencia del recurso.