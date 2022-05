Invitan en Culiacán a la colecta para familias tarahumaras de Sinaloa

Sinaloa.- Después de iniciar hace seis años con la colecta para beneficio de las familias Tarahumaras, este fin de semana se llevará acabo en las escaleras de catedral de Culiacán.

El Colectivo Tarámari Sinaloense, el cual además de atender a cuatro comedores escolares en Las Mimbres, Chicapuri, Cuitaboca y Coche de las Bayas, realiza temporadas de Colecta de alimentos y este año, no es la excepción.

La colecta será el próximo 28 y 29 de mayo, cuando el colectivo, con el objetivo de mitigar la escasez de alimentos por la sequía en la zona serrana del estado, llevará a cabo la “Colecta de alimentos por sequía”.

Hortencia López Gaxiola encargada de este colectivo, comentó que esta colecta será destinada para atender cuatro rutas con aproximadamente 16 comunidades beneficiando un total de más de 300 familias.

Añadió que la emergencia de apoyo ya está presente, pues la sequía provoca que estas familias no logren cosechar sus propios alimentos, acabándose también lo ya obtenido como lo son los granos de maíz, arroz, garbanzo entre otras.

“Es una actividad que estamos desarrollando desde hace 6 años y la hacemos en esta temporada, porque es la temporada de sequía, la sierra no brota agua, entonces atendemos comunidades muy alejadas, a estas alturas ya se les acabó el abasto de alimentos que tenían, entonces no es que le vayamos a llevar agua, si no que el hecho de que no haya agua, hace que ellos ya no tengan maíz, no tengan frijoles, calabazas, es la temporada más complicada para ellos, porque no hay ningún brote de algo verde”, expresó la vocera.

Es importante mencionar que la colecta de alimentos por sequía se llevará a cabo de 9:00am a 6:00pm a las afueras de La Catedral en Culiacán, Sinaloa, en la cual, también habrá venta de artesanías que elaboran miembros de la comunidad Tarámari, como abanicos, tapetes y canastas tejidas en palma entre otros productos.

Los alimentos a recibir pueden ser alimentos no perecederos como los son granos y enlatados, frijol, arroz, harina, maseca, atún, sardina, pastas, café, puré, azúcar, sal, agua, leche, entre otros.