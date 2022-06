Japac brinda asesoría a usuarios que presentan problema de drenaje colapsado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que se denunciara el peligro que viven dos familias en la calle Doctor Manuel Romero de la colonia Fovissste Chapultepec, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) dio a conocer que desde que se presentó la queja fue atendida y están brindando asesoría.

Jesús Higuera Laura, gerente general de la Japac, comentó a través de un comunicado en video, que este drenaje colapsado es un problema particular del usuario, pues así como truenan otros sistemas de drenajes que pertenecen a la junta, por terminar su vida útil también está pasando en algunos domicilios.

“Este es un drenaje colapsado que de inmediato personal de Japac acudió a realizar la revisión, pero nos encontramos que es un problema particular del usuario, que así como nos truenan, colapsan colectores, nos truenan líneas de conducción de agua potable en alguna parte de la ciudad por el cumplimiento de su vida útil y el material con el que fueron instalaciones en su momento, hace algunos años, lo mismo está pasando en algunos domicilios”, detalló.

Añadió que aunque no sea un problema que les corresponda, se les está brindando la asesoría y apoyo que esté a su alcance, pues no dejan de ser usuarios y que si no tienen la manera los apoyan.