Japac comienza con la entrega de formatos para obtener el 50% de descuento al consumo de agua potable

Culiacán, Sinaloa.- El gerente de la Japac, Jesús Higuera Laura informó a diputados del Congreso del Estado de que ayer se reinició la entrega de solicitudes para la tarifa especial de 50 por ciento de descuento para jubilados, pensionados, adultos mayores y discapacitados, a quienes se les está entregando un formato para ser llenado y posteriormente obtener el descuento en el consumo bimestral de 50 metros cúbicos en sus casas.

El diputado Serapio Vargas Ramírez informó que los trámites se habían suspendido en noviembre, y desde este jueves se comenzaron a distribuir los formatos; aunque aclaró que los Consejos Directivos de cada junta deberán de establecer los requisitos para acceder a la tarifa especial, y en caso contrario, seguirán aplicando los vigentes en cada municipio.

Agradeció que Higuera Laura no entró en la dinámica desgastante que inició con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y aclaró que el Poder Legislativo no es la instancia para decirle al edil que no presente la controversia constitucional, que lo puede hacer.

Si recurren a este recurso legal y mientras que no resuelva el Poder Judicial Federal, que no establece la suspensión del acto legislativo reclamado, se ratificó la petición de que si se aplique.

El hecho de que se haya comenzado con la recepción de solicitudes con documentos anexos, con base en el artículo 50 de las reformas a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, que los legisladores no le van a regatear esa generosidad de echar andar ese descuento a estos cuatro grupos de personas de escasos recursos económicos.