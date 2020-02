Japac no responde ante denuncia de agua sucia al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de diversos fraccionamientos del sector norte de la ciudad denunciaron que desde hace varios días han tenido problemas con el servicio de agua potable, porque el vital líquido sale muy sucio. Esto les afecta porque no pueden ni lavar ropa, porque se mancha, y hay horarios en los que no pueden ni bañarse.

Habitantes de sectores como La Conquista, Cedros, Portalegre, Boneteria, Portafe, entre otros fraccionamientos, son los que están viviendo este problema a diario. Algunos de ellos manifestaron que desde hace varios meses, al estar realizando sus quehaceres, el agua les salía limpia, pero de un momento a otro les empezó a salir sucia.

Quejas

La familia Beltrán Medina, del fraccionamiento Urbivillas del Prado, aseguró no merecer un servicio de agua tan deficiente porque ellos cada mes pagan su recibo de manera puntual.

“Nosotros tenemos ocho años viviendo aquí, y de un año para acá el agua empezó a salir una semana sucia, otra limpia o incluso hasta hay días en los que ni hay agua”, detalló el padre de familia.

Foto completa

Gasto

En el sector La Conquista, Ariana Romero expresó que es mucha batalla llegar a su casa y que el agua esté sucia, pues esto también les implica gastos extras, ya que tienen que comprar varios garrafones de agua purificada para bañarse o lavar, porque el agua de la llave no les sirve.

“Pagamos el recibo del agua y, además, tenemos que gastar para comprar más agua o gastar en la lavandería porque, pudiendo lavar, yo no lo hago porque el agua no me sirve”, resaltó.

Algunos de los afectados dijeron que ya reportaron el problema a las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, pero no les dan una respuesta favorable y solo les dicen que irán a checar, pero nadie va.

Otros aseguraron que tal vez el problema se debe a algunas obras que se están realizando cerca del sector, pero ya se les hace mucho tiempo.

Los afectados piden que el personal de la Japac vaya y atienda este problema lo antes posible, porque ya viene el tiempo de calor y van a sufrir más.