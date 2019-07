Jardín Botánico espera denuncia legal por el caso del vocho

Culiacán, Sinaloa.- Luego de la polémica sobre la aparición del supuesto dueño del vocho que se encuentra al interior del Jardín Botánico de Culiacán, la directora de dicha institución, Bárbara Apodaca Cabanillas, dijo que está abierta al diálogo y a tener una reunión con Daniel Sánchez, el joven que con factura en mano se proclama dueño del automóvil.

Denuncia

La directora dio a conocer que hasta el momento la información que conocen es que la persona no ha interpuesto una denuncia formal para reclamar el automóvil: “Las autoridades no han venido con nosotros. Nosotros estamos esperando que haga la denuncia para que las autoridades se ocupen de lo que se tengan que ocupar, nosotros, por nuestra parte, los abogados están haciendo lo que tienen que hacer”, indicó.

Además, expresó que estaría de acuerdo con que se le realicen las pruebas de peritaje al carro para realizar la investigación; sin embargo, su postura hasta el momento es estar a la espera, para que sea el área legal la que se encargue de todo el procedimiento.

Réplica

En su defensa, Daniel Sánchez expresó que él tiene la verdadera factura del carro; mientras que el Botánico solo tiene la factura del motor, la cual se puede sacar cualquier día: “Ella desconoce, sabe porque le dicen que son los documentos, pero en realidad no es así. Yo no quiero culparla a ella porque en realidad ella no tiene nada que ver, pero, como responsable de la institución, ahí sí tiene que dar una explicación, es lo único que le he pedido”.

El joven expresó que por su parte solo quiere que se le reconozca como el dueño del carro, por lo que espera que ahora que la directora está de acuerdo en sostener una reunión, se dé pie a la investigación para que la verdad salga a la luz, ya que al hacer pública la noticia en este medio de comunicación son muchos los usuarios que están al pendiente de los avances del caso. Indicó que en la semana buscará tener la reunión con la directora para hablar sobre el tema.