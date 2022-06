Javier Gaxiola Coppel busca impulsar las áreas de oportunidad de Sinaloa

Yo nunca había participado en el tema de la participación pública. Entro con desconocimiento, no sabía a qué me estaba metiendo, pero dije vamos dándole a lo que es esta aventura en este trabajo. Yo siento que soy un ejecutivo de gobierno, el equipo y ambiente de trabajo con el gobernador es muy agradable, he aprendido mucho del gobernador porque es un hombre con mucha experiencia. Al final mi labor es aumentar los números para la generación de empleo.

Estudié una licenciatura en administración, trabajé tres o cuatro años y después tomé una maestría en negocios internacionales con enfoque en finanzas. Me gustaría tomar otra carrera, me encantaría tomar una carrera de contabilidad. Trabajé en hipotecarias, trabajé casi en toda la república mexicana, gerencia de ventas, en franquicias de alimentos para después participar en un proyecto agrícola en Guasave. Ahorita sigo como asesor.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.