Jesús Estrada Ferreiro arremete contra reportera de EL DEBATE

Sinaloa.- Apenas va arrancando su campaña y ya Jesús Estrada Ferreiro tuvo un roce con la prensa en Culiacán, al mostrar su molestia por un cuestionamiento que le hicieron. Esta vez, el candidato de la alianza Morena-PAS, que busca repetir como alcalde de la capital sinaloense, arremetió contra una reportera compañera de Debate quien le preguntó sobre el tema de la inconformidad de locatarios del Mercado Garmendia. ¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias Cuestionamiento Esta muestra de intolerancia por parte de Estrada Ferreiro ocurrió en el evento de apertura de campaña, donde también estuvo presente el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya. Leer mas: Con Financiera Estatal se reactivará economía en Sinaloa: Mario Zamora Luego de que Rubén Rocha Moya contestó una pregunta de los medios, se le hizo saber al candidato a gobernador que durante el recorrido que tuvo en el Mercado Garmendia, locatarios se quejaron de acoso por parte de las autoridades del Ayuntamiento y otras inconformidades.



Rocha Moya dijo respetar las opiniones de la ciudadanía. Por su parte, Estrada Ferreiro tomó el micrófono para responderle a la reportera.

“Quiero hacer una precisión de la compañera de EL DEBATE. No hay sentimientos encontrados. Usted es parte de un medio con sentimientos encontrados, y siempre me ha golpeado y hay provocadores, EL DEBATE es uno de ellos, se lo he dicho siempre y no me estoy enganchando, estoy aclarando nada más, porque la gente ya está harta de escuchar mentiras, está harta de escuchar cosas que no son ciertas, de que le publiquen noticias editadas. Ojalá que usted estuviera en una radio para que me invitara a la cabina y me escuchara la gente que digo, como lo han hecho otras radiodifusoras”, dijo Estrada Ferreiro.

El candidato y alcalde con licencia mencionó que el pueblo está con él.

Leer más: Dan inicio las campañas políticas de los candidatos de Sinaloa

“La percepción del pueblo, de la gente de Culiacán, es que está conforme con el Gobierno, no con lo que ustedes publican, y le voy a publicar un video en estos días para que vean lo que la gente dice de EL DEBATE”.

El Dato

Reacción

Esta no es la primera vez que Jesús Estrada Ferreiro muestra su intolerancia con un medio, no solo con Debate, sino también con reporteros de otras empresas. Y también suele evadir algunas preguntas que le incomodan.