Jesús Estrada Ferreiro asegura estar preparado para ser candidato a gobernador de Sinaloa

Sinaloa.- De acuerdo al alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro tiene la capacidad y cumple con los requisitos legales para ser candidato a gobernador del Estado de Sinaloa, pero esta consciente que se trata de un proyecto de nación y no personales, por lo que no está luchando para un puesto para él si no para el bienestar de la población.

En conferencia de prensa comentó que si en la encuesta la gente decidió una cosa distinta tiene que respetarlo y le brindará todo el apoyo como persona y militante al candidato o candidata que sea electo porque no se puede perder lo ganado, dijo.

“El movimiento ganó mucho en la elección pasada, de hecho yo participé como candidato a gobernador y rescatamos prácticamente al partido con la campaña que fue muy intensa y logramos mantener el registro de Morena un registro que sirvió para que en la siguiente elección todos ganáramos los puestos que tenemos, incluyendo los de los presidentes municipales de todo el país, diputados locales, senadores, el presidente de la Republica que fue nuestro principal apoyo para que esto sucediera, si es una mujer la voy apoyar, si es un hombre y no me toca a mi, también lo voy apoyar”, comentó.

Cabe recordar que en encuesta hecha por Debate a ciudadanos de Culiacán sobre 18 personajes políticos en el municipio, Jesús Estrada Ferreiro fue el peor calificado aunque el más conocido (Jesús Valdés obtiene mejor opinión, y Estrada la peor en Culiacán).