Jesús Estrada Ferreiro asegura que han amenazado a personas cercanas a él en Culiacán

Culiacan, Sinaloa.- Que funcionarios y personas cercanas a él han recibido amenazas, pero no quiso decir quiénes y aún no han levantado denuncias, pero sí lo van hacer, dijo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Que la denuncia del PAN en su contra sobre los espectaculares no le importa porque no le importa ese partido que no sabe quiénes son, ni tampoco sabe quiénes los pusieron.

Tampoco le importa lo que digan los locatarios del centro sobre que solicite permiso para llevar el juicio político.

Pese a que su hijo trabaja en el Gobierno del Estado no le pedirá que renuncie porque fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien le ofreció el trabajo y lo contrató.

De acuerdo a Estrada Ferreiro quien puso la Controversia Constitucional para no pagarle a las viudas de policías fue la síndica procuradora por lo que no se puede comprometer a retirarla porque no le compete.

Aseguró que todas las personas que lo acompañaron al Congreso del Estado de Sinaloa fueron por su propia voluntad. El juicio político en su contra no le preocupa, expresó.