Jesús Estrada Ferreiro confía en ganar amparo contra vinculación en caso de las viudas de policías

Sinaloa.- El exalcalde de Culiacán confió en ganar el amparo contra la vinculación a proceso por el caso de las viudas de policías, luego de lograr una suspensión contra este acto.

Jesús Estrada Ferreiro dijo que la noche del domingo le fue informado que un juzgado de distrito le había admitido la demanda de amparo que presentó contra el auto de vinculación a proceso por los delitos de discriminación y abuso de poder.

La declaración

“La suspensión se concedió. Tengo conocimiento, pero no sé el alcance. El amparo, yo creo que lo más correcto es que lo ganemos, porque no hay elementos para que nos vinculen a proceso de un asunto que se está actuando con mucha perversidad y con falta de ética”, expresó.

El amparo, aclaró, no ha sido ganado, pero así será porque se le está acusando de un delito que no cometió y de las que no tienen pruebas para acreditárselo.

“No tengo duda que tenemos que ganarlo”, subrayó. Estrada Ferreiro lamentó que, aunque se gane el amparo, también se pierde por el “desorden” que hay en la administración pública.

Ganar perdiendo

“Aunque un día lo ganemos, eso no es ganar. Es perder. Porque están haciendo tiempo para que avance el desorden que hay en la administración pública municipal, y que el día que, si Dios quiere y la justicia nos favorece, va a ser irremediable todo el daño que están causando”, indicó.

El expresidente municipal reiteró que detrás de este proceso se encuentra involucrado el Gobierno del Estado. Los señalamientos de que el gobernador y otros funcionarios han estado en su contra los ha realizado desde antes de ser destituido por el Congreso como alcalde.

“En esto, obviamente, es el Gobierno el que está metido. Es nuestro enemigo... Sí, así, el Estado completo contra mí”, puntualizó.

En cuanto a los delitos de posible daño a las finanzas del Ayuntamiento de Culiacán, el exprimer edil dijo sentirse sin cuidado.

“Lo otro no me preocupa mucho porque en la administración pública del municipio estamos limpios completamente, y sería una crueldad, una corrientada, si vuelven a acusarme por algo que no hicimos”, manifestó.

Los Datos

La admisión del amparo

En julio, el juez Tercero de Distrito admitió la demanda de amparo promovida por Jesús Estrada contra la vinculación a proceso dictada por el juez de Control.

Amparo provisional

El exalcalde de Culiacán deberá acudir el 5 de septiembre de 2022 para una audiencia constitucional. El número de amparo es el 781/2022.

Para entender...

Vinculación a proceso por caso de viudas

El 28 de junio, el juez de Control, Adán Alberto Salazar, dictó auto de vinculación a proceso en contra del exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, los presuntos delitos fueron discriminación y abuso de autoridad en contra de integrantes del colectivo Mujeres Viudas de Policías, cometidos por el entonces alcalde en septiembre de 2021 en el patio y la sala de cabildo del Ayuntamiento.