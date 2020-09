Jesús Estrada Ferreiro debe ver las condiciones en las que vivimos: vecina del Bicentenario, Culiacán

Sinaloa.- La semana pasada vecinos de la Ampliación Bicentenario se manifestaron para exigir al alcalde de Culiacán, cumpla con la regularización de los terrenos y con ello puedan acceder a servicios públicos y programas de apoyo del gobierno. Esta vez solicitan a Jesús Estrada Ferreiro que acuda al sector para que observe las condiciones en las que se encuentran.

En entrevista el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Fereriro señaló que llegaron a un acuerdo para empezar a regularizar los terrenos contrario de lo que comentan los vecinos de la invasión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ya hablé con ellos, hay varios problemas. Uno o me desalojan la parte invadida donde está la celda que vamos a ocupar para rellenar el relleno sanitario, donde ya estamos saturados o simplemente los dejó ahí y no va haber servicios para nadie, pero tampoco habrá basura y ¿de qué van a vivir? y se apresuraron a decir que estaban de acuerdo van a desalojar o ya desalojaron".

Esmeralda Quiñones Terán una de las líderes de los terrenos invadidos expresó que no se van a retirar ya no tienen a dónde ir y que lo que se les dijo es que va a mandar a realizar un estudio para ver si se puede hacer el cambio de uso del suelo, pero eso mismo ya se les había dicho el año pasado y en todos estos meses no se hizo nada.

Comentó que el alcalde de Culiacán debe de acudir al lugar y ver todas necesidades por las que están viviendo además de que se cerciore por cuenta propia que lugares son los que están ocupados.