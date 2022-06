Jesús Estrada Ferreiro, en la antesala de su inhabilitación por seis años

Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado culminó ayer el juicio político contra el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro. Por unanimidad, determinó solicitar al Supremo Tribunal de Justicia la destitución del cargo e inhabilitación de seis años para ocupar un cargo en el servicio público.

En la sesión secreta, que duró tres horas, se determinó la probable responsabilidad del acusado, al quedar legalmente comprobada la conducta denunciada por las viudas de policías (de no pago de la homologación de las pensiones que establecen las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, discriminación y abuso de autoridad).

Fueron 39 diputados que respaldaron las conclusiones de la Comisión Instructora y solamente no asistió a la sesión secreta la diputada Victoria Sánchez.

Ahora, el procedimiento de acusación pasa al Poder Judicial Estatal y únicamente se le dará seguimiento a través de la Comisión de Acusación, que fue designada por el pleno para tal efecto, en tanto se dicte la sentencia correspondiente.

Cumplen con exigencia

Después de concluir la sesión secreta convocada a las 11:00 horas, los integrantes de la Junta de Coordinación Política realizaron ayer un pronunciamiento conjunto y, mediante el diputado Feliciano Castro Meléndrez, se informó que el Congreso del Estado no está inventando nada y se condujo por la ley, porque actuó dentro de los causes legales y es una facultad de este Poder la inhabilitación.

El morenista aclaró que, si bien, actualmente el denunciado ya no ostenta el cargo de alcalde, la sanción establecida en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa prevé como consecuencia del juicio político la destitución del cargo como sanción y la inhabilitación para ocupar cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público por el periodo de seis años, en proporción de la conducta desplegada.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena argumentó que las viudas de policías fallecidos en el cumplimiento del deber, que legitimaron mediante elementos de prueba ofrecidos y desahogados por partes intervinientes, en igualdad de oportunidades, en apego y cumplimiento de los principios constitucionales y de debido proceso, se realizó el procedimiento de instrucción en este juicio.

Con la aprobación de la resolución, será el Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien determine si existe o no la plena responsabilidad de Estrada Ferreiro en su carácter de presidente municipal de Culiacán al momento de los hechos.

Defiende su inocencia

Al arribar a la sesión secreta, Estrada Ferreiro acusó a la Comisión Instructora de violar sus derechos humanos y comparó su juicio político con un circo porque no ha cometido ningún delito.

Denunció una conducta abusiva de los diputados hacia él y aseguró: “aunque me condenen a muerte, no he cometido ningún delito”.

Reconoció que está consciente de la inhabilitación ante el embate que enfrenta de los tres Poderes estatales que buscan perjudicarlo, “por la ambición política y de negocios que su persona estorba”.

Busca regresar a alcaldía

A las 12:05 horas, Estrada Ferreiro salió del recinto y, minutos antes de retirarse, denunció que los diputados limitaron su derecho de defensa ante el Congreso del Estado y anunció que interpuso varios juicios para lograr que sea restituido en la presidencia municipal de Culiacán.

Ratificó que no es que esté obsesionado con la alcaldía, pero él fue elegido por el pueblo y no por los diputados, porque estos conflictos legales que enfrenta los atribuye a un pleito que tienen entre morenistas.

El caso del exalcalde de Culiacán es un hecho trascendental

El juicio político del exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro es un hecho trascendental para la vida jurídica y política de Sinaloa porque el Poder Legislativo emitió por primera vez desde su creación, en 1831, una acusación mediante el procedimiento de juicio político, de conformidad al artículo 43, fracción XX, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Hay elementos para mantener secrecía

“Esta 64 Legislatura y, en su caso, la Comisión Instructora ha actuado y culminado cada una de las etapas, cuidando siempre el debido proceso. Por eso lo mencionaba el diputado Feliciano Castro Meléndrez, hay todavía elementos que deben de prevalecer en la secrecía, y en ningún momento se ha violentado ningún tipo de derechos. Se ha actuado conforme a derecho y no es un tema que se deba de politizar, son elementos jurídicos y tenemos una responsabilidad”, dijo Ricardo Madrid, Coord. diputados del PRI.

"En el Congreso no estamos inventando nada y nos conducimos de acuerdo a la Constitución", Feliciano castro, diputado local.

"Aunque me condenen a muerte, no he cometido ningún delito y estoy tranquilo”, Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán.

"Siempre vamos a estar apegados a derecho en todas nuestras actuaciones", Gene Bojóquez,

Presidente de mesa directiva.

Diputados sesionaron en secreto

Cuatro sesiones secretas ha realizado el Poder Legislativo Estatal por las denuncias contra Estrada Ferreiro.

Iniciaron juicios

El 22 de abril, el Congreso del Estado inició el juicio político contra el entonces alcalde Jesús Estrada en una sesión secreta, por dos solicitudes dictaminadas de viudas de policías y una ciudadana.

Te recomendamos leer:

Denuncias ante FGE

El 7 de junio, se convocó a una segunda sesión secreta en el Palacio Legislativo para abordar las dos denuncias interpuestas contra Estrada Ferreiro en la Fiscalía General del Estado.

Nombran alcalde

El 10 de junio, el pleno convocó a una tercera sesión secreta para votar los dictámenes de la declaratoria de procedencia, el retiro del fuero constitucional y la declaratoria de vacante de alcaldía.

Conclusiones

Este miércoles 29 de junio, se realizó la cuarta sesión secreta en el Congreso del Estado, que culminó el juicio político solicitado por las viudas de policías contra Estrada.