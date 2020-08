Jesús Estrada Ferreiro habla con el Chango 0te sobre baches, frases celebres, memes y su relación con López Obrador

Culiacán.- El famoso Chango 0te del equipo de beisbol Los Tomateros entrevistó al presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro durante un paseo por la ciudad que fue grabado y compartido en la cuenta de Youtube del Chango.

Este sábado 31 de julio fue compartido en video a través de la cuenta del Chango 0te, que hasta el momento cuenta con30 mil 854 vistas y 1,607 me gusta. Durante la entrevista, el Chango cuestiona al alcalde de Culiacán sobre temas como qué se siente ser el Presidente Municipal, sobre baches y memes que comparten de él, sus frases y hasta de su relación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El Chango 0te comenzó señalando que muchas personas de Culiacán conocieron a Jesús Estrada Ferreiro cuando fue nombrado Presidente Municipal de la ciudad. Estrada Ferreiro mencionó que sí existían personas que lo conocieron de esa manera, sin embargo, también lo conocía mucha gente antes de asumir el puesto como alcalde.

Algunas. Lo que pasa es que a mí ya me conocía mucha gente; lo que pasa es que había un grupito de gentes que empezaron a decir que quién era yo, que nadie me conocía, que gané por López Obrador. Sí, sí gané por él, pero también gané por mí.

En seguida, el Chango 0te le comentó que él sabía que Estrada Ferreira era una persona "muy estudiada", y que no se lo decía para "verbiarlo", sino que está en el puesto por sus méritos "y no lo estoy "verbiando", porque usted sabe que hay muchos "barberos", dijo el Chango. "Sí, hay muchos y mucha gente contraria también", respondió el alcalde.

El Chango le dice a Estrada Ferreiro que él sabe que es una persona estudiada | Captura de video

La siguiente pregunta del Chango 0te fue "¿Qué se siente ser Alcalde?", a lo que Estrada Ferreiro explicó que era un privilegio ser el Presidente Municipal de Culiacán, porque así podía ayudar a la población más necesitada, y el momento para hacer "todo aquello que soñó que se podía hacer".

Un privilegio porque cuando uno puede ayudar a la gente que lo necesita; es donde uno puede hacer todo aquello que soñó que se podía hacer. Y sé que se puede hacer

A continuación, le preguntó el Chango ¿Qué hace el primer día que llega un Presidente Municipal?. "Pues mira, ya ni me acuerdo qué hice, pero lo que hago diario, yo creo que es lo que hice el primer día: llegar, ver los pendientes que dejaron, cuánto nos dejaron", explicó Estrada Ferreiro. "Desde el primer día le talonea uno", le respondió el Chango.

Cuestionó a Estrada Ferreiro si estaba casado, a lo que el alcalde respondió que sí. Luego el Chango preguntó si su esposa no se sentía celosa y lo amenazaba si este le quisiera ser infiel. "No, porque a ti algo te saben, a mí no", respondió Estrada. Ambos se rieron.

Posteriormente, el Chango 0te menciona un tema polémico y cuestiona a Estrada Ferreiro si le molesta que le digan "El baches". "No, un montón de memes que me sacaron. ¿Y sabes qué pasó?, me hicieron famoso", afirmó Ferreiro, a quien le han dedicado muchos memes en redes sociales en afán de burlarse de las respuestas que ha dado a temas de los baches de la ciudad de Culiacán.

"¿Qué piensa usted de esos memes?", preguntó el Chango. "Pues que lo hacen con un propósito de desprestigiar a la persona, de humillarla, de exhibirla; pero se logra lo contrario, a veces, cuando la gente se da cuenta de que no es cierto todo eso", Explicó Estrada Ferreiro, quien aseguró que hasta el momento ningún meme que le han hecho le ha molestado.

Me hicieron uno en Tamazula, cuando fuimos con el presidente a un evento, me agarraron orinando ahí; alguien, no me di cuenta. Tomaron una foto como con video, donde supuestamente está en un bache con el chorro del orín", -es hasta publicidad menciona- imagínate hacer un bache con eso

El Chango agregó al video de YouTube el meme al que se refiere Estrada Ferreiro en una de las visitas que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El meme que refiere Estrada Ferreiro en la visita de AMLO | Captura de video

Continuó el Chango indagando que si era de manera intencional las frases celebres que el alcalde ha dicho durante entrevistas y conferencias de prensa, tales como "el virus va con el que lo trae" y "Váyanse por donde no hay baches". Estrada Ferreiro manifestó que no lo hacía de manera intencional para que se volviera un meme, sino que las frases eran sacadas de contexto, ya que él respondía en relación con la formulación (mal o bien hecha) de los reporteros o las personas.

Pues mira, no son a propósito para que hagan memes, pero un reportero me dijo 'oiga, yo vivo en tal parte, y cuando vengo en la mañana veo baches por la calle, y en la tarde que regreso veo los mismos baches por la calle, al día siguiente vuelvo y veo otra vez los baches', pues vete por donde no los veas le dije yo

Explica el alcalde de Culiacán y continúa con otras preguntas que le hecho 'mal planteadas', por lo que él responde a la pregunta, aunque es consciente que no es lo que le quieren preguntar. "Un funcionario de la Comisión del Agua en Costa Rica me dijo 'oiga, presidente, yo vivo en Costa Rica, por la calle fulana y fíjese que por donde yo vivo la calle está llena de baches, ya no caben los baches ¿qué hacemos', pues hacerla más grande para que quepan más le digo."

"El síndico de El Salado que estaba antes; el ayudante del síndico me dijo 'oye, Presidente, ya que estamos aquí -dice- apóyenos -me dijo- fíjese que allá en la Sindicatura en El Salado, cuando llueve, llueve más adentro que afuera ¿qué hago?', pues salte para afuera para que no te mojes tanto le dije", agregó.

Jesús Estrada Ferreiro y el Chango 0te | YouTube

Ante la mención de estos problemas que le han planteado al Presidente Municipal de Culiacán, el Chango le preguntó que si cuál es la pregunta más mala que le han hecho. Ferreiro dijo que "ha habido muchas preguntas mal formuladas, y otras que son tendenciosas. Entonces yo contesto lo que me están preguntando, con la información que yo tenga; por ejemplo, me dicen 'el homicidio de fulano de tal', pues a ver eso no es mío, eso lo ve la Fiscalía."

"Y muchas veces de lo que me preguntan y yo contesto, los medios ponían ahí (en una noticia) lo que ellos querían. Por eso yo les pedía, a ver, invítenme a la cabina en la radio o de la televisión, pregúntenme lo que quieran y yo voy a contestar lo que es. La gente va a saber lo que yo contesté, no lo que ustedes quieran poner", explicó. Otra de las frases celebres más recordas por la población fue "el virus va con el que lo trae" a lo que Estrada Ferreiro explicó:

Cuando hablamos del virus Covid-19, el coronavirus qué me dicen 'Oiga y los contagios se van a evitar' Y yo le dije muy clarito: 'a ver el virus es una molécula, una proteína muy pesada cubierta de grasa. Cuando sale del organismo, por estornudo o por tos, al metro y medio cae, cuando mucho; no anda en el aire. El virus no viaja solo, el virus camina con la persona que lo trae', y se rieron pero luego López-Gatell lo dijo, y lo han dicho los científicos y dejaron de reirse.

"No están impuestos ni los medios ni la gente a que un presidente municipal hable como yo; todo el mundo espera rollos. Y cuando yo les digo que no por algo, y le explico 'no te puedo dar lo que pides porque te di, ya lo malbarataste o lo gastaste o no lo aprovechaste'", aquí Estrada Ferreiro no termina la idea que iba a explicar, ya que el Chango 0te lo interrumpe.

Luego, el Chango le pregunta si es "bien amigo del Presidente", refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. Estrada Ferreiro mencionó que sí tiene una relación buena con el presidente. El Chango le cuestiona si tiene su número y si le manda mensajes le contesta “No me va a contestar ahorita, pero él me devuelve la llamada. De pende la hora que le llame o si le pongo un mensajito primero él me devuelve la llamada. No siempre me contesta; pero si yo le contesto, me devuelve un mensaje o me llama él a mí para preguntarme", asegura.

Estrada Ferreiro mencionó que cuando le ha tocado estar con López Obrador en algún evento sí se llevan muy bien "agarran cura", como le señala el Chango "Sí, es una persona sencilla, completamente sencilla, no tiene protocolo, no tiene limitaciones, no tiene prejuicios, vaya", explicó Estrada Ferreiro sobre Andrés Manuel López Obrador.

Adicionalmente, el Chango le interrogó que si cuál ha sido la frase que él ha dicho que le ha gustado más. “Ah caray, digo tantas pen***adas que ya ni se ni cual. Bueno, así dice la gente que son pen***adas las que digo”, comenta el alcalde. El “Chango 0te” sacó a relucir cuando Estrada Ferreiro mencionó que en la final de los Tomateros contra los Venados estaba arreglada

Sí, sí dije. Le dije a los aficionados, me filmaron un video, me dijeron ‘oiga, quien va a ganar este juego’, Mazatlán, le dije ‘nombre no me friegue (el aficionado)’ pero al próximo gana Culiacán ‘ ¿Y cómo sabe?’ ya está todo arreglado

Luego de volverse viral esta respuesta, los medios locales le preguntaron quién había “arreglado” el juego para que ganara Culiacán y él respondió “El de arriba”, refiriéndose a Dios.

Además, Estrada Ferreiro agregó que práctica softbol y mencionó “Cuando yo patrociné equipos también de softbol yo jugaba y siempre ganábamos por mí; nomás me salía (de la cancha) y ganaba el equipo", señala riéndose.

Concluyó la entrevista puntualizando que le ha beneficiado “muchísimo” que le hagan memes en las redes sociales, ya que eso hace que las personas se interesen en él y busquen acerca de lo que hace “Gracias a eso (los memes) la gente Me conoce más Y la gente Se involucra más en ver mis perfiles en redes sociales se dan cuenta quién soy, dónde nací, de dónde vengo, qué he hecho".

Aquí puedes ver el video de el Chango 0te y Jesús Estrada Ferreiro.