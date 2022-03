Jesús Estrada Ferreiro incumple con Derechos Humanos

El comportamiento de estrada no es nuevo reiteró Partida, “hoy lo vemos de nuevo con sus intransigencias, exigiendo que los periodistas y los medios hagan las notas informativas a su gusto, como si fuéramos sus empleados”, apuntó, al mismo tiempo que ve necesario que de nuevo intervenga la CEDH, “hago un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que retome el asunto en virtud del evidente incumplimiento de la recomendación que ya le hizo al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y que desde el Congreso del Estado dejen de ser cómplices de quien, como presidente municipal amenaza a periodistas y ciudadanos, convertido en permanente violador de los derechos humanos de quienes vivimos en Culiacán” acusó el activista, ante la actitud reiterada del alcalde de denigrar con una actitud grosera la labor periodística en la localidad.

Han sido repetidas las ocasiones en que Jesús estrada Ferreiro arremete contra periodistas después de haber sido denunciado ante la CEDH en 2019, mencionó a esta casa editorial Juan Manuel Partida presidente de la APS A.C., el periodista recordó también que en 2020 el presidente volvió a tener una actitud grosera contra periodistas luego de asegurar en el mes de noviembre de ese año que su actitud se debía a que los periodistas se dirigían a él con preguntas bélicas e insidiosas al mismo tiempo que se deslindó de la recomendación de derechos humanos ya realizada “El alcalde seguirá haciendo de las suyas mientras que el congreso del estado no asuma su responsabilidad como representación popular” señaló Partida, quien también observa que su actitud proviene de lo que se ha venido viendo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: “es la escuela de la cuarta transformación, que con el presidente López Obrador a la cabeza exige una prensa aplaudidora y descalifica a los que nos atrevemos a informar de lo que sucede”, lamentó, “en Sinaloa tenemos medios y periodistas que se distinguen por su valentía y por su compromiso, lo que sabemos pone rabiosos a los políticos que no toleran que se informe con la verdad”, destacó Manuel.

De acuerdo con Partida Valdez, no es la primera vez que el alcalde lo hace, y ya fue acreedor de una denuncia formal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) , en 2019, cuando esta comisión le hizo la recomendación que se disculpara luego de que en agosto del 2019 propiciara una campaña de odio y linchamiento contra periodistas, por lo que hace un llamado a la CEDH, ante lo que es un acto de incumplimiento luego de la última llamada de atención del organismo hacia Estrada Ferreiro.

No es ninguna novedad la intolerancia que manifiesta el presidente municipal de contra la libertad de expresión y los derechos humanos, señaló en entrevista para el Debate Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa A.C. (APS A.C), ante el actual atropello del alcalde contra la prensa local luego de que fuera acosado de victimizar a las mujeres en sus dichos.

María Sánchez Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.