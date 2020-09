Jesús Estrada Ferreiro presume reunión con Mario Delgado

Culiacán- El alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro acompañó en su gira de trabajo por la capital del estado al diputado federal Mario Delgado Carrillo, a quien reconoció la labor realizada para contribuir a consolidar el proyecto de nación que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el equipo de prensa del alcalde de Culiacán boletinó su participación, pese a ser un evento partidista: “Yo mandé un oficio hace como cinco días para que me descontaran este día que no iba a laborar, entonces no estoy infringiendo ninguna ley o disposición legal. Pueden pedir la copia en el Ayuntamiento. Hoy laboré, aunque no me paguen. No usé recursos para venir, ni carro ni nada”, contestó Estrada Ferreiro al ser cuestionado sobre su participación al evento proselitista realizado en un conocido hotel de esta ciudad capital.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante su participación, el alcalde reconoció la labor realizada por Delgado Carrillo para contribuir a consolidar el proyecto de nación que encabeza el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la información del boletín, Delgado Carrillo invitó a los diferentes grupos a trabajar por el objetivo común establecido por el mandatario nacional, que es atender las necesidades más apremiantes en cada estado, bajo la consigna de lograr el bienestar del pueblo como principal prioridad. En fotografías compartidas por su equipo de prensa se puede ver que el alcalde también acompañó a Delgado Carrillo a una estación de radio.

El regidor por el PAN Eusebio Telles Molina desconoce el documento en el cual el alcalde pide que le descuenten el día para asistir a este evento, y dijo que si no lo hizo, al verse descubierto por la prensa, lo puede hacer y ponerle fecha de días atrás. Independientemente de que le descuenten el día o no, el alcalde no tiene por qué descuidar su cargo por este evento totalmente político.

Indicó que Estrada Ferreiro mandó muy mal mensaje al estar allí cuando había temas tan importantes que atender, como el conflicto de Bomberos. Para el regidor, con la presencia de personal de prensa en la reunión en donde se hizo proselitismo fueron utilizados recursos públicos, por lo que considera que eso debe ser sancionado.

Pidió al alcalde que si esta va a ser su agenda, que renuncie de una vez, porque ya anda encampañado.