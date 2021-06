Jesús Estrada Ferreiro recibe su constancia tras ser reelecto como alcalde de Culiacán

Sinaloa.- Tras haber obtenido la victoria el pasado domingo 6 de junio, se le hizo entrega este jueves a Jesús Estrada Ferreiro, su constancia como presidente municipal electo de Culiacán, por la alianza conformada por los partidos Morena y PAS.

El evento protocolario se celebró en las instalaciones del Consejo Municipal Electora, luego de haber culminado el computo de la votación.

Estrada Ferreiro acudió al órgano electoral, acompañado por su esposa Lupita López de Estrada, así como de María del Rosario Valdez Páez, quien será la Sindica Procuradora, integrantes de su equipo de trabajo y militantes de Morena y PAS.

“Muchas gracias a los integrantes de este consejo, por su trabajo desempeñado, por la labor tan ardua que han desarrollado en todo este tiempo, no únicamente en el caso nuestro sino en todo el sistema del IEES (Instituto Electoral del Estado de Sinaloa)”, dijo el alcalde quien se convierte en el primer presidente municipal de Culiacán en ser reelecto.

Agradezco mucho la prontitud con que se resolvió esto, la atingencia a todo lo relativo al procedimiento, que es muy importante para todos los ciudadanos y para mí en particular, porque la confiabilidad en este tipo de órganos ciudadanos, es lo que le da certeza a la democracia en México”, señaló Jesús Estrada.

Asimismo agradeció a toas las personas que hicieron posible que obtuviera la victoria en esta elección.

A mis compañeros y compañeros que hicieron posible que trabajaramos en equipo para lograr la victoria. También agradezco a mi familia la compañía, a mis colaboradores, a mis hijos, a mi esposa Lupita, todo el apoyo que me han dado y que me hayan aguantado también, así como a los ciudadanos de Culiacán, que me van a seguir aguantando tres años más, muchas gracias a todos”, externó Estrada.

El alcalde electo dijo que no tiene intenciones de realizar muchas modificaciones en su equipo de trabajo. “Se van a hacer los cambios que se tengan que hacer, la gente que está haciendo bien su trabajo, se le dará continuidad”, refirió.

Cuando se le cuestionó que si ante la cercanía de las lluvias, Culiacán estaba preparado ante posibles inundaciones, respondió: “No va a haber inundaciones, ya está arreglado eso”.

