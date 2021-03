Jesús Estrada Ferreiro se registrará para reelección de la alcaldía de Culiacán por Morena-PAS

Sinaloa.- Por medio de un vídeo publicado en su Facebook el alcalde con licencia de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anuncia que mañana domingo 21 de marzo se registrará como candidato a la presidencia municipal por la coalición Morena-PAS.

"Este 21 de marzo se va a hacer mi registro ante el Instituto Electoral de Sinaloa como candidato de Morena y del PAS, del Partido Sinaloense para la presidencia municipal de este bello municipio de Culiacán, por segunda ocasión, o sea, como reelección", indicó Estrada Ferreiro

Su aspiración de volver a ser alcalde, dijo, no es contraria a los principios de la Constitución y está permitido y por eso la ha buscado. "Es una aspiración que no es contraria a los principios de nuestra Constitución. Está permitido y por ello yo he aceptado y he buscado la postulación para este puesto tan importante porque realmente me preocupa mucho mi ciudad, mi municipio, mi estado y mi país", añadió.

Aseguró que le preocupa mucho su ciudad, municipio, el estado y el país, y que junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha hecho historia.

"Junto con el licencia López Obrador hemos hecho historia y la seguiremos haciendo trabajando por el bienestar de todos los mexicanos. A mí me corresponde Culiacán, y como dije 'Nada es casualidad todo tiene un porqué' y llegó la fecha. Mi hija dice que 'Los tiempos de Dios son perfectos' y creo que sí, lo he comprobado muchas veces", señaló el alcalde de Culiacán con licencia.

Se compromete con todos los culiacanenses y los partidos Morena y PAS, a que va a seguir trabajando en bien de la ciudadanía siempre bajo los principios de expresidente de México Benito Juárez. Si proyecto asegura es para cambiar México.

"Por eso quiero comprometerme con todos los culiacanenses y con los partidos que hoy me postulan a que voy a seguir trabajando por el bienestar de la sociedad. Siempre dentro del marco constitucional y los tratados internacionales de los que México es parte, y siempre bajo los principios de Don Benito Pablo Juárez García", concluyó.