Jesús Estrada Ferreiro se reserva el derecho a declarar en la primera audiencia

Culiacán, Sinaloa.- Cuarenta y nueve víctimas del grupo colectivo Viudas de Policías Caídos, A.C., enfrentaron ayer al expresidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro en la sala A de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral, Zona Centro. Se llevó a cabo una audiencia inicial ante el juez de Control Adán Alberto Salazar por los delitos de abuso de autoridad y discriminación.

Audiencia inicial

Una vez iniciada la audiencia en punto de las 10:43 horas, personal de la Fiscalía General del Estado, Ramón Valenzuela, Juan Antonio Velázquez, Eladio García y Luis Ayala, representante de todo el grupo de viudas de policías caídos, iniciaron con la presentación de las denuncias por escrito ante la FGE que interpusieron las 49 víctimas el pasado 25 de marzo del presente año.

Los representantes de la FGE para la formulación de imputación expusieron que, de acuerdo a lo denunciado, el exalcalde Estrada Ferreiro las violentó de palabras en dos momentos: el 10 de septiembre del 2021 y poco antes del 20 de septiembre del mismo año, expresando lo siguiente a las viudas: “búsquense un mayate que las mantenga”, “son unas ignorantes que se dejan manipular”, “búsquense un marido para que dejen de ser viudas”, siendo esto un maltrato psicológico hacia este grupo de mujeres viudas, se acusó. Esto en el contexto de la negativa del político de pagar las pensiones a las mujeres.

Una vez que terminaron de presentar las denuncias los representantes de la FGE, el juez de Control Alberto Salazar le preguntó a Jesús Estrada Ferreiro si había comprendido dichas acusaciones y solo contestó: “es incierto y confuso”. Posteriormente, el juez le preguntó si tenía algo que decir, por lo que el exalcalde dijo: “me reservo el derecho de declarar”.

Posteriormente, la defensa de Jesús Estrada Ferreiro, Josué Ontiveros García, Juan José Galindo y María de Jesús Verdugo Soberanes, solicitó la duplicidad para continuar con la audiencia en un plazo de 148 horas, la cual fue aceptada por el juez de Control.

Fue programada para el próximo martes para determinar si se dicta auto de vinculación a proceso por los delitos mencionados.

El personal de la FGE solicitó tres medidas cautelares, solicitando que cada 15 días Estrada Ferreiro asistiera a firmar, para garantizar que no saliera del país por el proceso que enfrenta.

La segunda, que compete a la fracción quinta, la prohibición de salir fuera del país, sin permiso del juez y, por último, la fracción octava, en donde solicitaron que Estrada no se comunicara, no conviviera y no hiciera comentarios hacia las víctimas, y esta última medida fue la aceptada por la justificación de garantizar la seguridad de las víctimas.

Juicio político

Por este proceso, los diputados Adolfo Beltrán y Feliciano Castro manifestaron que puede ser detenido si así el juez lo ordena y si lo marca la ley, quien es la que está al mando de los procesos legales para que se lleven a cabo con toda seguridad dicho proceso.

Congreso va por la inhabilitación de Ferreiro

El Congreso del Estado convocó a los 40 diputados el próximo martes 28 de junio a una sesión secreta para votar las conclusiones de la Comisión Instructora de los dos juicios políticos que enfrenta el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, que, por estar separado de su cargo, solamente al Poder Legislativo estatal resolverá si formula la acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia, que, constituido en jurado de sentencia, resolverá si lo inhabilitan para ocupar un cargo o lo absuelven.

Te recomendamos leer:

Los dos juicios políticos en contra de Estrada Ferreiro obedecen a las denuncias interpuestas por las viudas de policías y por negarse a aplicar descuentos en el agua potable a personas de la tercera edad y discapacitados.