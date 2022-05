Jesús Estrada Ferreiro se va; el juicio político lo dejará sin alcaldía, opinan analistas

Tras el reciente cambio en la titularidad de Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado no contempla nuevos movimientos entre sus funcionarios, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya . No descartó que más adelante en su administración pudieran presentarse relevos de personal, como ha ocurrido en anteriores gobiernos de Sinaloa.

Cabe destacar que en entrevista para Debate, Estrada Ferreiro consideró que su caso se trata de un juicio político inédito. “Es inédito porque no había habido otro en el país ni el del presidente siquiera. No es una sola persona o un grupo de personas comunes, sino es el Estado contra mí, el gobierno de Sinaloa, los diputados contra mí y luego el Poder Judicial contra mí”, sostuvo. Lo anterior, además de considerar que ha sido traicionado por el gobernador Rocha Moya y abandonado por el dirigente de Morena, Mario Delgado. Se quedó esperando.

A su vez, el analista político rememoró que la visita a Sinaloa de figuras como el diputado federal Ignacio Mier y Mario Delgado , presidente de Morena, evidenciaron que no vinieron a abogar por él, “de tal manera que él mismo se lamentó y criticó la actitud… No lo tomaron en cuenta, quiere decir que prácticamente no cuenta con apoyos en el centro del país”, sostuvo.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.