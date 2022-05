"Jesús Estrada Ferreiro ya está sentenciado, está solo": analistas

Culiacán, Sinaloa.- Analistas políticos coinciden en señalar que, con la indiferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia Jesús Estrada Ferreiro, se deja claro que el alcalde de Culiacán ya tiene perdido el juicio político.

"No hay que perder de vista la actitud que asuma el presidente en presencia de estos dos alcaldes (Estrada, de Culiacán, y Benítez, de Mazatlán)": Fernado Zepeda

“En política, las expresiones corporales y las actitudes que se asumen sin hablar llevan mucho mensaje y son, muchas veces, más contundentes que cuando se habla y se explica algo”, expresó Fernando Zepeda.

El analista político y columnista de EL DEBATE mencionó que el hecho de que el presidente López Obrador haya movido la cabeza en forma negativa cuando se le pregunta si metería las manos por Estrada Ferreiro, ahí, sin palabras, se dice que el alcalde de Culiacán ya está sentenciado y no hay vuelta de hoja.

Espera

Solo hay que esperar, dijo, que se cumplan los tiempos del proceso del juicio político, el cual, agregó, pudiera alargarse hasta el 17 de junio por el amparo que se le otorgó a Estrada.

Falta ver, agregó, si el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, logra acercarse y saludar al presidente López Obrador.

Fernando Zepeda, analista político y columnista de EL DEBATE.

"Ahora sí podemos decir que el alcalde de Culiacán está completamente solo, porque confirmamos que el presidente tampoco lo apoya": Héctor Ponce

“Las señales son muy claras: primero, el alcalde de Culiacán no fue invitado a recibir al presidente, cuando la visita es precisamente a este municipio, desde ahí todo está claro”, dijo Héctor Ponce.

El analista y columnista de EL DEBATE mencionó que las primeras impresiones para el presidente López Obrador al llegar a Sinaloa fueron las exigencias de las viudas de los policías por la destitución de Estrada Ferreiro, a quien acusan de ser inhumano y grosero. En el hotel, nunca se vio un acercamiento formal; al contrario, fue solo un frío saludo que dejó a Estrada con la cara desencajada.

Solo

“Ahora sí podemos decir que está totalmente solo. Ya no tiene el apoyo del gobernador, no tiene el apoyo del Congreso, no tiene el apoyo de sus compañeros alcaldes, ni tampoco del presidente del partido. Queda claro que el presidente tampoco lo va a apoyar”. Falta ver qué ruta tomará el juicio político.

Héctor Ponce, analista y columnista de EL DEBATE.

"Es normal que el presidente diga que no va a intervenir porque es un proceso en una instancia autónoma, pero falta ver si hoy se da el encuentro": Oswaldo Villaseñor

“Difícilmente un gobernador o presidente de la República va a admitir que va a meter las manos en un proceso, porque se lleva en un poder autónomo”, dejó claro Oswaldo Villaseñor.

Dijo que finalmente cuando se mete las manos por alguien o por algo, siempre se hace por debajo de las cuerdas.

En los detalles

“Habría que ver la actitud que asuma el gobernador y la actitud que asuma el presidente municipal de Culiacán en días posteriores”, dijo, pues todavía falta ver si el día de hoy, durante la gira del presidente López Obrador, se da algún acercamiento entre ellos.

Dejó en claro que, si el Congreso del Estado y el mismo gobernador bajan el nivel de sus reacciones, entonces podremos asumir que hubo metida de mano a favor de Estrada; pero, si se observa interés del alcalde de Culiacán por dejar el cargo, entonces entenderemos que la metida de manos fue en su contra.

Oswaldo Villaseñor, analista polítco.

Contexto

Fin de semana clave para la política en Sinaloa

Ante el juicio político en contra de Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, y las denuncias en contra de Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán, analistas políticos aseguran que el presidente López Obrador dejará todo definido.

En gira de trabajo del presidente de la República, tendrá que definir si los alcaldes morenistas continúan o son desaforados, pues como jefe político dejará claro este fin de semana si brindará su apoyo o no.