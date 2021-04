Jesús Ibarra reafirma compromiso de impulsar el deporte de Culiacán y todo Sinaloa

Sinaloa.- La mañana de este sábado el candidato de MORENA-PAS al Distrito XIV, Jesús Ibarra Ramos, estuvo como invitado en el torneo relámpago de fútbol, organizado por un grupo de jóvenes, ante los deportistas, el candidato a Diputado local, resaltó la importancia de impulsar el deporte de Culiacán y Sinaloa. Asimismo, refrendó el compromiso de apoyar a los deportistas sinaloenses.

“Esto es lo mejor que hay que hacer, hay que apoyar el deporte. Espero que no sea la única vez que nos veamos. Aquí quedo atento. Yo quería darles las gracias y me quería presentar, soy Jesús Ibarra y me gusta el fútbol”, puntualizó.

Frente a futbolistas amateur, Ibarra Ramos, reiteró su compromiso de impulsar el deporte. Les explicó que una de sus propuestas es la implementación de programas educativos con miras hacia el futuro, sobre todo en educación virtual y que, una de sus propuestas es la dotar de internet gratuito y tablets para estudiantes.

“Échenos la mano y si les gusta cómo pensamos, lo que andamos haciendo, ayúdenos ahí con el voto para MORENA, para Rocha que trae impulso al deporte, la cultura, para mí, para Jesús Ibarra y el equipo de MORENA”, pidió.

Jesús Ibarra, dio la patada inicial del torneo de futbol relámpago, encuentro en el que participaron más de 40 jóvenes de 7 equipos que se inscribieron en este mini torneo.