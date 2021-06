Jesús Madueña no tuvo mucho margen de acción al elegir gabinete en la UAS: Ana Luz Ruelas

Sinaloa.- El nuevo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina no tuvo mucho margen de acción a la hora de elegir a los integrantes de su gabinete para la administración 2021-2025, donde llama la atención la inclusión del Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de ex rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del Partido Sinaloense (PAS), consideró Ana Luz Ruelas.

La columnista de El Debate y quien ha sido profesora de la UAS señaló que “el gabinete del nuevo rector tiene varios aciertos y algunos que se entiende que no tuvo opción de escoger. Héctor Melesio Cuen Díaz, fue designado como titular de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios.

“Creo que en área académica estuvo bien seleccionado, como es el doctor Jorge Milán, por ejemplo, en servicios escolares Alfonso Mercado, son de los que creo son un acierto, pero no deja de ser llamativo que en uno de los principales cargos en el que maneja cuantiosos recursos y los procesos de adquisión, de licitaciones, en mobiliario, todo tipo de enceres de la universidad, esten a cargo del hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, eso llama la atención”, opinó Ana Luz Ruelas.

El doctor Madueña no tuvo mucho margen de acción”, refirió la doctora en derecho egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Jesús Madueña pertenece a un equipo desde hace ya más de diez años y tiene mucho apego al grupo de Melesio Cuén, pero todos esperabamos que tuviera algún margen por su cuenta, hacer su propio equipo, pero ya nos percatamos que no es así”, mencionó Ruelas.

¿Esto no es una buena señal para la UAS?

“No es buena en ese aspecto, no es buena”.

“También me pareció un buen mensaje del doctor Madueña, en la toma de protesta, cuando puso en segundo lugar de sus estrategias, en su plan, que iba a tener presente la investigación, es un rubro que dejó muy abandonado el rector anterior, creo que es eso es digno de rescatar.

La otra parte, es cuanto a transparencia y rendición de cuenta. Y pues, hay que darle el beneficio de la duda.

¿Cuales son los principales rezagos que se deben atacar en la UAS?

“Los rezagos son, seis mil profesores que no tienen un contrato formal y que tienen a su cargo la docencia más fuerte en la Universidad Autónoma de Sinaloa, son esos más de seis mil profesores a los que no se les paga regularmente, no tienen derechos adquiridos, seguridad social, un contrato y sobre lo que recae la mayor cantidad de las horas clases, eso es un rezago que debe atender inmediatamente el nuevo rector.

“Y luego también la regularización de las convocatorias para proyectos de investigación que se abandonaron por parte del anterior rector. También está pendiente la transparencia, la rendición de cuentas, tiene esa obligación de hacer visible todas las determinaciones que tomen, tienen que actuar en consecuencia con las nuevas directrices nacionales”, dijo Ana Luz Ruelas.

