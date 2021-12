Jesús Manuel, hijo de Jesús Estrada Ferreiro, rinde protesta como director del Isdesol en Sinaloa

Sinaloa.- Con el objetivo de trabajar bajo los principios que rigen la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar, aplicados en Sinaloa por el gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz Gurría, tomó protesta a nuevos funcionarios del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (ISDESOL).

Por ello, la titular del SEBIDES le tomó protesta a Jesús Manuel Estrada López, hijo del alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, como director General de ISDESOL, y a Albertico Medina Serrano como director de Coordinación Social e Interinstitucional de este instituto.

Una vez realizada la toma de protesta y al entregarles sus nombramientos oficiales, Ruth Díaz exhortó a Jesús Manuel Estrada y a Albertico Medina a trabajar enfocados en buscar la igualdad de oportunidades entre los sinaloenses a través de una estrecha coordinación entre organismos e instituciones de los sectores público, social y privado, en el entendido de conjuntar esfuerzos a favor del bienestar de la población.

Leer más: Rubén Rocha solicitó crédito de 1300 mdp, muestra del saqueo en gobierno de Quirino Ordaz: diputado

Cabe destacar que el ISDESOL busca fortalecer la investigación, capacitación, difusión y coordinación entre los sectores público, social y privado para que, alineados a la política de desarrollo social, contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades sinaloenses, asumiendo como prioridad la igualdad de oportunidades para que tengan acceso a proyectos de formación que permitan mejorar las condiciones de vida a través del desarrollo de las capacidades de los actores sociales.