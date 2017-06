Jesús Valdés niega que las estrategias de seguridad fallen

Culicán, Sinaloa - Respecto al asesinato de un menor y su madre en la colonia Santa Rocío, el edil, Jesús Valdés Palazuelos, dijo desconocer la información del hecho y señaló que esto sólo es un reflejo de la descomposición que existe en la sociedad.

Rechazó que estén fallando las estrategias de seguridad y que, por el contrario, todos los días policías municipales de Culiacán trabajan en las calles para reestablecer el orden.

Señaló que por esta razón se busca contar con más elementos de seguridad en la capital del estado y, ante esto, dijo que se están reclutando nuevos agentes.

Lo que no es posible, dijo, es tener un policía por ciudadano; eso no se puede porque la gente no quiere ser Policía.