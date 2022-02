Jesús denuncia irregularidades en el DIF Sinaloa, le quitaron a su hija en mayo del 2021

Sinaloa.- Jesús Ariel Velarde Valenzuela denuncia discriminación e irregularidades por el Sistema DIF Sinaloa al no brindarle información sobre su hija después de retirarla de su lado desde el 15 de mayo del 2021.

El padre de familia vive postrado en una cama por una discapacidad motriz tras un accidente en carro desde hace 11 años, pero a pesar de la situación se dedica a reparar electrodomésticos para poder brindarle un patrimonio a su hija y salir adelante.

Ante esta situación Jesús Ariel comentó que su hija tiene una hermana mayor que siempre la ha manipulado a que lo deje y se vaya de su casa, por lo que hace tiempo huyó de su casa hacía Guadalajara dónde a través de una alerta Amber logró dar con su paradero, pero tras la situación el DIF tomó el caso y otorgó la patria potestad a una hermana de Fátima quien ahora ni autoridades o ella le brindan información de su hija.

El padre de familia mencionó que recientemente salió una alerta Amber dónde la joven de escapó del resguardo del DIF por lo que él está desesperado de saber si esta bien, ya que al buscar información con las autoridades, estos se la han negado por contar con una discapacidad y considerar que no está apto para sacar adelante a su hija.

Señaló que su hija siempre estuvo con los mejores cuidados e incluso estudiaba, pero tras supuesta manipulación de una hermana la llevó a salir de casa y no regresar.

Jesús desea poder saber de su hija y platicar con ella, para estar tranquilo de que se encuentra bien, ya que en el DIF solo le han dicho que podrá verla o hablar con ella cuando cumpla 18 años de edad, sin embargo tras varias alertas Amber que ha tenido la joven por huir de dónde está resguardada considera que no está bien y pide que se le permita verla para saber de ella.

“Cuando voy al DIF me dicen que vaya a fiscalía y allá me dicen que al DIF, pero nadie me da una razón o respuesta, que tengo una orden de poder hablar con ella hasta los 18 años, no soy un delincuente ni he cometido un delito para no poder hablar con mi hija”, señaló.

Jesús Velarde pidió al gobernador Rocha Moya su apoyo para que el DIF le permita poder tener contacto con su hija Fátima.

Finalmente el padre de familia llamó a las autoridades a investigar su caso para que le den la oportunidad de ver de nuevo a su hija y que pueda retomar su vida normal y estudiar.