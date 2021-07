Jornadas exclusivas en zona urbana de Culiacán reducirán índice de vacunados contra Covid-19

Sinaloa.- El factor económico que implica el traslado de las sindicaturas a la ciudad de Culiacán para acudir a la jornada de vacunación contra Covid-19 conllevará a que gran porcentaje de la población no reciba su dosis, señaló el síndico de Eldorado, Jesús Alberto Camberos Castro.

Desafortunadamente en el caso de la vacunación de 30 y más, no habrá jornadas en la sindicatura cuando en las s anteriores si se había hecho. “No hubo una explicación lógica del por qué, nada más dijeron no van” señaló.

Como consecuencia de ello considera que es mucha la gente que se quedará sin vacunar cuando es la edad que conlleva más complicaciones.

Por ello, exhortan al delegado federal para que los apoye y mínimamente mande dos días de jornada.

En la jornada de 40 y más se vacunaron 5 mil 400 personas porque fue en Eldorado y se estima que la población de 30, estima que apenas un 30 por ciento será el que acudirá a vacunarse a Culiacán, es decir, los que tienen medios, porque el asunto económico es un factor primordial para el traslado. Si hay 10 mil personas, sólo van a vacunarse 3 mil y quedará rezagado el resto.

Por ejemplo, una persona de las arenitas a Eldorado agarrar un camión, otro camión a Culiacán, de la central otro al centro y otro a la novena zona militar, ya son cuatro camiones, ocupas madrugar, es muy complicado”.

Este segmento es el que trabaja en el comercio y empresas, la realidad es que no a todos les permitirán en sus trabajos no acudir por ir a vacunarse, además de que hay muchos casos con efectos secundarios que es posible que necesiten más días que no irían a trabajar.

Además, considera que el que acudan a Culiacán significa que o llevan el virus o lo regresarán a la sindicatura.

