José Alberto padece de insuficiencia renal y necesita continuar con sus hemodiálisis en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Hace 3 años José Alberto Rodríguez de 57 años de edad fue diagnosticado con la enfermedad de insuficiencia renal crónica con 2 años de evolución. De 3 a 4 horas, tres veces por semana recibe en el Hospital General de Culiacán sus sesiones de hemodiálisis y después le aplican el medicamento eritropoyetina como parte del tratamiento, pero desde el mes de enero el Gobierno del Estado dejó de brindarles este medicamento y al ser una persona que no puede trabajar y de escasos recursos no puede comprar dicho fármaco.

En la pasada administración el programa del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) le apoyaban con una caja de eritropoyetina, medicamento básico para el tratamiento del enfermo renal, ya que después de recibir cada hemodiálisis les aplican 8 mil unidades, en farmacias de genéricos tiene un costo de 550 pesos y contiene 6 ampolletas de 4 mil unidades por lo que una sola caja le sirve para mantenerse con buen estado de salud solo una semana.

“Es pesado, no hay familia que no tenga problemas, ya que es mucho gasto para quienes somos enfermos renales y ahorita el gobierno no nos está apoyando, pero yo sé que si le da la instrucción al secretario de salud y a los proveedores del hospital seguramente si nos van ayudar”, expresó.

José Alberto, pide al gobernador, Rubén Rocha Moya para que atienda a los enfermos renales del Hospital General de Culiacán y que resuelva esta problemática para puedan seguir adelante con su tratamiento de hemodiálisis, ya que mencionó que en la mayoría de los hospitales hay insuficiencia de medicamentos, por lo que es necesario resolver dicha situación de las personas más vulnerables.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a que lo ayuden si alguien tiene eritropoyetina y que no lo necesite para que se lo pueda donar y seguir adelante con su tratamiento. Para más información se pueden comunicar al teléfono de José Alberto Rodríguez al 66-71-60-33-93.